10.08.2017 - 10:40 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Die allseits bekannte „Spinnennetz-App“ macht auch vor dem iPad Pro keinen Halt: Kratzer, Risse und Sprünge ziehen sich über den gesamten Bildschirm und machen das iPad wertlos, wenn es einem getreu Murphy’s Law mit dem Gesicht nach unten auf den Boden fällt. Ein Grund mehr sich nach guten Schutzprodukten umzusehen. Wir haben bei Artwizz vorbei geschaut, die für viele iPad-Modelle hervorragenden Schutz im Programm haben.



Fortschrittliches Display, leistungsfähig wie mancher Laptop und ausgestattet mit zahlreichen Multitasking-Fähigkeiten - so präsentiert sich das iPad Pro. Doch wenn es einem einmal herunterfällt, ist die Gefahr nach wie vor groß, dass Technik oder Bildschirm Schaden nehmen. Es sei denn, man greift zu den Schutzmöglichkeiten von Artwizz.

Bildschirm abschirmen

Als erstes sollten Sie das Display des iPad Pro vor Schaden bewahren. Das SecondDisplay Sicherheitsglas (ab 34,99 Euro), ein Schutzschild aus 100% Glas, verhindert Kratzer und sogar Displaybruch, während die Touch-Sensibilität uneingeschränkt weiter funktioniert wie zuvor. Noch dünner, dennoch kratzsicher ist der ScratchStopper (19,99 Euro), eine 0,14 mm schlanke Folie, die Ihr iPad Pro geradezu unsichtbar schützt. Wie der Name schon sagt, verhindert der ScratchStopper jegliche Kratzer-Gefahr, die von Schlüsseln, scharfen Kanten oder anderen gefährlich spitzen Gegenständen ausgeht. Das Verhindern von Fingerabdrücken auf dem Bildschirm erfolgt bei Artwizz mit einem sinnvollerweise ScratchStopper Anti-Fingerprint (19,99 Euro) benannten Displayschutz. Diese Folie verfügt über eine matte Oberfläche und bietet eine entspiegelnde Wirkung. Alle Schutzschilde sind sehr einfach aufzutragen, insbesondere das Sicherheitsglas haftet in Sekundenschnelle von selbst am Display. Es ist zudem kaum sichtbar und beeinträchtiget die Bildschirmhandhabung in keinster Weise.

Das SecondDisplay gibt es für die iPad Pro Modelle mit der Bildschirmgröße 9,7, 10,5 und 12,9, den ScratchStopper für das iPad Pro 9,7 und 12,9, den ScratchStopper Anti-Fingerprint für das 9,7-Modell. Neben den Pro Modellen hat Artwizz darüber hinaus auch für viele weitere iPad Modelle Sicherheitsglas und Schutzfolien im Angebot.

(Bild: Artwizz)

Ein-Hüllen

Neben dem Schutz für den Bildschirm lässt sich das iPad Pro natürlich noch weiter absichern. In das SmartJacket von Artwizz klicken Sie Ihr iPad einfach ein. Die transparente Rückseite besitzt eine geschmeidige Soft-Touch-Beschichtung, so dass das iPad im SmartJacket angenehm griffig in der Hand liegt. Das schwarze Frontcover lässt sich zusätzlich nach hinten zu einem Ständer wegklappen und bietet dadurch eine praktische Standfunktion. Den leichten Rundumschutz im gebürsteten Metall-Look erhalten Sie für 49,99 Euro im Artwizz Online-Shop. Er ist für die Pro Modelle mit der Bildschirmgröße 9,7 und 10,5 verfügbar.

Für alle, die ihr Gerät viel transportieren müssen, sollte die Artwizz Neoprene Sleeve interessant sein. Eine schlanke mit weichem Webpelz ausgestattete Tasche, die ihr iPad Pro zusätzlich mit einem gepolsterten Rand um den Reißverschluss schützt und darüber hinaus im Inneren ein Fach bietet, in das Sie Ihren Apple Pencil stecken können. Letzteres gilt jedoch nur für das iPad Pro 12,9. Die Neoprene Sleeve ist für die Modelle 10,5 und 12,9 in der Farbe Schwarz erhältlich. Sie kostet 36,99 Euro.

(Bild: Artwizz)

Edles Leder

Ähnlich wie die Neoprene Sleeve umhüllt auch die Leather Pouch das iPad Pro komplett. Dabei eignet sich die hochwertige und elegante Ledertasche vor allem für Geschäftstermine, denn in die zusätzliche Seitentasche, die auch mit einem Reißverschluss gesichert ist, passen hilfreiche Utensilien wie Kabel, Stifte oder Notizblöcke. Die Leather Pouch ist für das iPad Pro 9,7 erhältlich und kann im Artwizz Online-Shop für 39,99 Euro erworben werden.

Das passende Zubehör für Ihr iPad Pro können Sie sich über die Geräteauswahl auf der Artwizz Webseite anzeigen lassen und im Shop direkt bestellen.