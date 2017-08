Wenn der Akku im alten iPhone aus dem letzten Loch pfeift oder die lahme Festplatte im betagten iMac durch eine SSD ersetzt werden soll, lohnt der Griff in die Werkzeugkiste. Doch mit welchen Tools soll man diese füllen? Wir haben das iFixIt Pro Tech Toolkits ausprobiert.

iPhone-Akku kaputt? Mit diesem Werkzeugsatz und einer Reparaturanleitung aus dem Internet ist der Tausch des Akkus auch für Laien machbar (Bild: Stefan Molz)

Teile an einem Windows-PC zu reparieren oder auszutauschen, gestaltet sich in aller Regel deutlich einfacher als an einem Mac - auch und vor allem weil Apple auf besonders kompakte Bauweisen setzt und sich hierzu jeder Menge Tricks und Finessen bedient. Auch das iPhone ist nicht unbedingt als Glücksfall für alle Fans des „do it yourself“ bekannt, selbst für den Tausch des Akkus bedarf es speziellen Werkzeugs. Dennoch: mit den richtigen Tools lässt sich auch an Apple-Hardware Hand anlegen. Wir haben zum Test des großen iFixIt Werkzeugsatz um die Wette geschraubt.

Ordnung ist das halbe Leben. Cleveres Detail: Der Deckel der Bit-Sammlung doppelt als Sortierschale (Bild: Stefan Molz)

Ältere iMac-Modelle lassen sich verhältnismäßig leicht öffnen, der Austausch einer Festplatte gegen eine SSD wirkt wie ein Jungbrunnen (Bild: Stefan Molz)

Das Pro Tech Toolkit von iFixIt ausprobiert

Der Umfang des iFixIt Pro Tech Toolkit stellt eine solide Basis für jeden Nerd, Bastler und Schrauber dar, es enthält die wichtigsten Werkzeuge für Elektronikreparaturen. Um diese Aussage unterfüttern zu können, haben wir uns zum Test an vier verschiedene Projekte gewagt. Einmal wurde je ein iPhone 5 und iPhone 5s geöffnet, um den altersschwachen Akku durch ein Ersatzteil zu neuem Leben zu verhelfen. Darüber hinaus wurde ein iMac aus 2010 geöffnet, um diesen mit einer SSD zu versehen und damit einen ordentlichen Leistungsschub zu verpassen. In einem MacBook-Pro-Modell aus 2012 wurde zudem die Festplatte ersetzt. Sowohl das Öffnen der Geräte als auch das Lösen von Schrauben innerhalb der Geräte verlief mit der zur Verfügung stehenden Auswahl an Werkzeugen schnell und sicher, einzig zum Öffnen des iMac mussten als zusätzliches Zubehör ein Satz Glashaber angeschafft werden. Der 64-teilige Bit-Satz deckt eine Menge an Eventualitäten ab, doch auch Tools wie der kleine Saugnapf, kleine Plastikhebel aus weichem Kunststoff und vor allem die Pinzetten erleichtern einem die Arbeit an und im beengten Innenleben von Smartphone und Co. sehr.

iFixIt Pro Tech Toolkit: Der Lieferumfang im Überblick • Das Erdungsarmband schützt empfindliche Geräte vor elektrostatischen Entladungen

• Der Saugnapf dient dem sicheren Anheben und Halten griffloser Komponenten, etwa dem iPhone-Display

• Das iFixit Opening Tool (x3) besteht aus weichem Kunststoff und dient dem kratzerfreien Aufhebeln von Gehäusen, etwa dem des iPhone

• Die iFixit Opening Picks (x6) sehen aus wie Gitarrenplektren und dienen dem Aufhebeln, Aufschieben und Auftrennen von Geräten

• Die Kreuzpinzette dient zum Festhalten kleiner Teile wie etwa Schrauben ohne Fingerdruck ausüben zu müssen

• Die gebogene Pinzette ist ESD-sicher und kommt mit gezahnter Greiffläche

• Die stumpfe Pinzette ist ebenfalls ESD-sicher und kommt auch mit gezahnter Greiffläche

• Die Plastikspatel (x2) sind ein robustes ESD-sicheres Allround-Werkzeug

• Der Metallspatel versteht sich als Tool für die härteren Fälle

• Bei Jimmy handelt es sich um einen speziellen Geräteöffner

• Die magnetische Unterlage hält Schrauben und Kleinteile an ihrem Platz

• Das 64 Bit Driver Kit enthält die essentiellen Bits für Arbeiten an unterschiedlichsten Elektronikgeräten

• In der Werkzeugrolle finden alle Tools ihren Platz

Dabei kann das Pro Tech Toolkit auch im Detail überzeugen. Der magnetisch gehaltene Deckel des Bit-Satzes etwa dient auch als Sortierschale, um gelöste Schrauben getrennt voneinander zur Seite legen zu können. Gerade bei den vielen kleinen iPhone-Schrauben, wo nur eine falsch platzierte Schraube beim Wiederzusammenbau das ganze Apple-Smartphone zu zerstören vermag, ist das ein willkommenes Plus an Ordnung.

Fazit: So gut ist das iFixit-Werkzeug

Neben den Bits enthält das Paket auch weitere wichtige Werkzeuge, etwa Pinzetten und Spatel (Bild: Stefan Molz)

Ein kostspieliger Import aus den USA ist nicht nötig, dank iFixIt Europe ist das Werkzeug-Bundle auch unter eustore.ifixit.com mit Versand aus Deutschland erhältlich und auch via Amazon.de verfügbar (Bild: Stefan Molz)

Um an das Innenleben des iPhone zu gelangen, gilt es viele filigrane Schrauben zu lösen – dazu bedarf es einer ruhigen Hand und des richtigen Werkzeugs (Bild: Stefan Molz)

Das große iFixIt-Werkzeugsatz beweist sich in der Praxis als große Hilfe bei der Reparatur von Hardware-Pannen und dem Austausch einzelner Teile an Smartphones, PCs und sonstiger Unterhaltungselektronik. Sämtliche Werkzeuge fühlen sich nicht nur hochwertig an, sondern zeigen sich in der Praxis auch als präzise gefertigt. Das ist wichtig, denn nur passgenaue Bits schützen vor dem Verwirken von Schrauben. In Kombination mit den vielen frei verfügbaren Reparaturanleitungen aus gleichem Hause, ist das Pro Tech Toolkit eine wahrlich mächtige Sammlung an Werkzeugen, die es selbst Menschen mit zwei linken Händen ermöglicht, kleinere und größere Reparaturen und Upgrades eigenhändig durchführen zu können. Leider lassen die Teardowns aktueller Hardware den Werkzeugsatz aber zumindest für Besitzer aktueller Macs weniger attraktiv erscheinen: Apples offensichtlicher Begeisterung zu weiterer Miniaturisierung unter Verwendung von Kleber statt Schrauben ist mit Schraubenziehern nicht beizukommen – an älteren Macs lässt sich aber auch heute noch prima basteln!