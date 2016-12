Jeden Monat präsentieren wir die spannendsten Neuheiten rund um iPhone, iPad und den Mac. Im Jahresendspurt im Test finden Sie neben einer neuen Akkuhülle für das iPhone auch einen schicken USB-C-Hub und eine SSD für MacBooks.

Juice Pack Wireless

Akkuhülle: Die größte Schwäche des iPhone ist dessen Akkukapazität. Wer sein Smartphone gern und viel nutzt, kommt oft nur schwer mit einer Akkuladung über den Tag. Das Juice Pack Wireless kombiniert gleich zwei Funktionen: Die 80,5 Gramm leichte Hülle schützt das iPhone nicht nur vor Schrammen, sondern spendiert ihm auch eine Akkureserve von 1560 mAh – in der Praxis entspricht dies einer mehrstündigen Reserve. Laden lässt sich das iPhone samt Zusatzakku kabellos mit der mitgelieferten Ladestation oder einer Micro-USB-Buchse. Die Hülle ist dünner und leichter als das Apples Smart Battery Case. sm

Wertung Hersteller: Mophie

Preis: 109,90 Euro

Web: eu.mophie.com

+ hohe Akkukapazität, kabelloses Laden

- Ladevorgang in Hülle nicht via Lightning-Kabel

Note: 2,2

Fazit: passgenaue, aber etwas teure Akkuhülle

Invisible Shield Glass+

Displayschutz: Neuwagenbesitzer kennen das Problem: Jede noch so kleine Schramme tut weh. Gleiches gilt für Smartphones: Als Gegenstände des täglichen Gebrauchs ziehen sie Kratzer magisch an. Schutzfolien sollen das verhindern. Das Glass+ als Premiumversion einer solchen Folie besteht aus echtem Glas und lässt sich schnell und blasenfrei auf dem iPhone aufbringen. Die Extraschicht Glas schützt dabei verlässlich vor Kratzern etwa durch Schlüssel in der Hosentasche, lässt die abgerundeten Kanten aber weiterhin exponiert. Die Folie klebt durch Adhäsion, auch nach langer Zeit sammelt sich kein Dreck an den Kanten. sm

Wertung Hersteller: Zagg

Preis: 34,99 Euro

Web: www.za gg .com

+ blasenfreie Anbringung, sicherer Schutz, widerstandsfähig

- teurer als vergleichbare Produkte

Note: 2,0

Fazit: Luxusversion einer Displayschutzfolie.

Premium USB-C-Hub

USB-Hub: Die Zukunft ist kabellos. Doch im Hier und Jetzt kommt man um Strippen nicht herum. Insbesondere Besitzer des lediglich mit einer USB-C-Buchse ausgestatteten 12-Zoll-MacBooks wissen um die Notwendigkeit eines Hubs. Der Premium-Hub von Anker kommt im zeitlosen Alu-Look daher und bietet zwei USB-Buchsen mit SuperSpeed USB 3.1 Gen. 1 und einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbps. Darüber hinaus findet sich eine HDMI-Buchse zum Anschluss eines 4K-Displays. Der USB-C-Anschluss wird durchgeschleift, womit auch der Netzbetrieb eines MacBook weiterhin möglich ist. sm

Wertung Hersteller: Anker

Preis: 49,99 Euro

Web: www.anker.com

+ edler Look, gute Verarbeitung

- keine SuperDrive-Unterstützung, recht groß

Note: 2,4

Fazit: Praktischer Hub im edlen Apple-Look, der einiges an Platz benötigt.

Libratone Too

Bluetooth-Lautsprecher: Die einen klingen gut, die anderen sind schick – der Libratone Too ist beides: Ganz erstaunlich, wie gut etwa die Basswiedergabe des energieeffizienten Bluetooth-4.1-Lautsprechers im Federtaschen-Format ist. Ganz egal, ob der Too steht oder liegt: Der 360-Grad-Sound liefert einen guten Klang. Und auch die Bedienung ist überaus durchdacht: Eine kombinierte Touch-Anzeige sorgt für die butterweiche Lautstärkeregelung sowie das Überspringen von Songs und meldet etwa den Verbindungszustand. In Verbindung mit einem iPhone dient der Too auch als klar auflösende Freisprechanlage. tr

Wertung Hersteller: Libratone

Preis: 149 Euro

Web: www.libratone.com

+ klasse Klang, angenehme Bedienung, 12-stündige Batterielaufzeit, tolles Design

Note: 1,0

Fazit: Ein Gerät zum Verlieben mit tollem Klang und durchdachter Bedienung zum fairen Preis.

iKlip AV

(Bild: IK Multimedia)

Videozubehör: Das iPhone ist ein richtig guter Camcorder, mit dem sich auch unterwegs hochwertige Aufnahmen realisieren lassen. Ein wackeliges Bild und ein mäßiger Ton entschärft der iKlip A/V. Die Erweiterung kombiniert einen stabilen iPhone-Haltegriff samt Stativgewinde und Klemmhalterung mit einem XLR-Adapter mit Phantomspeisung. Dank diesem lassen sich hochwertige Mikrofone oder auch Funkstrecken mit dem iPhone kombinieren, der Griff sorgt für eine ruhigere Kameraführung. Über einen Gain-Regler lässt sich der Ton aussteuern, auch ein Monitoring per Kopfhörer ist möglich. sm

Wertung Hersteller: IK Multimedia

Preis: 219,59 Euro

Web: ikmultimedia.com

+ Verwendung hochwertiger Mikrofone, Monitoring per Kopfhörer

- relativ sperrig

Note: 2,2

Fazit: Der iKlip A/V sorgt für besseren Ton in Videos und ein ruhigeres Bild.

hardwrk SSD wrk ECO für Mac

SSD: In Kooperation mit den SSD-Experten von Angelbird hat hardwrk nun auch auch ein Festspeicherlaufwerk für Besitzer älterer MacBook-Modelle im Programm. Das Laufwerk mit einer Kapazität von 480 GB ersetzt die interne Festplatte und liefert ein sattes Plus an Leistung. Um das zu belegen, haben wir testweise ein 13-Zoll-MacBook aus dem Jahre 2011 aufgerüstet. Für den Einbau der SSD müssen Sie nur wenige Schrauben lösen, mehr als 10 Minuten benötigen auch weniger geübte Hände nicht. Wir haben uns dennoch dumm gestellt und per E-Mail Hilfe beim Einbau erbeten, woraufhin wir umgehend einen Link zu einer gut verständlichen Anleitung erhalten haben.

Tatsächlich erwies sich das Upgrade von einer herkömmlichen Festplatte auf die SSD wrk ECO als Jungbrunnen. Das betagte MacBook fühlt sich nach dem Wechsel von der Festplatte auf SSD deutlich schneller an: Das System startet im Handumdrehen, Fenster öffnen ohne Verzögerung, komplexe Dokumente, etwa Photoshop-Dateien, werden schneller geladen und gespeichert. Der „AJA System Test“ sowie „Blackmagic Disk Speed Test“ bestätigten deutlich höhere Transferraten und niedrige Zugriffszeiten. sm

Wertung Hersteller: hardwrk

Preis: 159,90 Euro

Web: hardwrk.com

+ Einbau auch von Laien zu meistern, nativer TRIM-Support, schneller und kompetenter Support

- keine Einbauanleitung dabei

Note: 1,2

Fazit: Leicht einzubauen, hohe Leistung: Diese SSD haucht alten MacBooks neues Leben ein.

JBL Reflect Aware

Kopfhörer: Es ist ein oft übersehener Punkt: Die Nutzung der Lightning-Technologie des iPhone und iPad für Kopfhörer bringt nicht nur ästhetische Vorteile mit sich: Die Schnittstelle liefert auch genügend Leistung für das Noise-Cancelling und vermeidet so Zusatzakkus im Kabel oder in den Ohreinsätzen selbst. Und so verwundert es nicht, dass der JBL Reflect Aware drei verschiedene Geräuschunterdrückungsmodi mitbringt, die Sie mit einer übersichtlichen App am iPhone einstellen – tragen Sie den In-Ear also im Straßenverkehr, nutzen Sie am besten eine hohe Umgebungswahrnehmung. Ebenfalls in der App: Ein einstellbarer Equalizer, der allerdings einige Presets mehr vertragen könnte.

Der schweißabweisende In-Ear-Kopfhörer schmeichelt sich mit seinen Silikonbügeln besonders sicher und höchst komfortabel ins Ohr, zur Individualisierung liegen drei zusätzliche Ohrpassstücke bei. Das Licht reflektierende Kabel beherbergt ein angenehm großes Steuerlement für die Anrufannahme, Musiksteuerung und Lautstärkeregelung.

Klanglich glänzen die 14.8-Millimeter-Treiber mit exzellenten Details und einem weiten Stereobild. Der Bass ist wuchtig, wummert jedoch nicht – ein ausgewogenes Klangvergnügen. tr

Wertung Hersteller: JBL

Preis: 199 Euro

Web: www.jbl.com

Systemvoraussetzungen: iPhone & iPad mit Lightning-Schnittstelle

+ hervorragender Klang, hoher Tragekomfort, Noise Cancelling per App

- keine eigene iPad-App

Note: 1,3

Fazit: Ein Start nach Maß ins Lightning-Zeitalter der Kopfhörer.

Artwizz WatchStand

Apple Watch Charger: Der Apple Watch liegt von Haus aus lediglich ein ziemlich unwürdiges Ladekabel bei. So eine Uhr will man nicht einfach auf einem Plastikteller auf dem Nachttisch laden! Abhilfe schafft der praktisch in zwei verschiedenen Positionen – aufrecht oder in einem 45-Grad-Winkel liegend – aufstellbare WatchStand von Artwizz. Er besteht, ganz Apple-like, aus einem Block Aluminium mit einer Aussparung für den Ladeadapter der Apple Watch. Ein integrierter Magnet erleichtert die Fixierung des Ladekabels am WatchStand. Die Uhr selbst kann geschlossen oder geöffnet aufgesetzt und geladen werden. ssc

Wertung Hersteller: Artwizz

Preis: 29,99 Euro

Web: artwizz.com

+ elegantes Design, funktional

- Ladekabel liegt nicht bei

Note: 1,2

Fazit: Eleganter kann man seine Apple Watch wohl kaum laden.

Artwizz SmartGlove

Accessoires: Der Winter steht vor der Tür. Und jedes Jahr wieder bringt er nicht nur Kälte, sondern auch die damit einhergehende Smartphone-Bedienungs-Problematik mit sich. Wenn Sie Ihr iPhone auch ohne frierende Finger bedienen wollen, sollten Sie zu einem Paar Spezialhandschuhe wie den Artwizz SmartGlove greifen. Mit ihnen lässt sich der Touchscreen auch bedienen – fast so, als trügen Sie keine Handschuhe. Die innen mit Fleece ausgekleideten Handschuhe funktionieren im Übrigen auch mit dem neuen iPhone 7, was leider längst nicht jeder Handschuh von sich behaupten kann. ssc