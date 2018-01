05.01.2018 - 09:41 Uhr Geschrieben von Mac Life

In jedem Monat testen wir aktuelle Hardware für Ihren Mac, das iPhone und iPad sowie für die Apple Watch. Diesmal dabei: ein edler On-Ear-Kopfhörer aus Schweden, eine komplette Mikrofon-Lösung speziell für iPad und iPhone sowie eine Sicherheitskamera „made in Germany“.



05.01.2018 - 09:41 Uhr Geschrieben von Mac Life

Buddyguard Flare (Bild: Hersteller)

Buddyguard Flare

Flare verspricht eine intelligente Kamera zu sein und kann dieses Versprechen in weiten Teilen sogar halten. So beinhaltet Flare beispielsweise Algorithmen zur Gesichtserkennung und kann Bewohner eines Hauses oder einer Wohnung von Fremden unterscheiden. Per Spracherkennung kann man Flare Befehle geben (was im Test eher mäßig funktionierte) und sich gegenüber dem System identifizieren (was wiederum ganz gut funktionierte). Eine der spannendsten Funktionen für Menschen mit Sorge um ihre Privatsphäre ist sicherlich der Geolokations-Dienst: Flare deaktiviert sich, wenn Sie zu Hause sind. Anders als andere Kameras, denen Sie das Abschalten „glauben“ müssen, verschließt Flare das Kamerasystem demonstrativ – beruhigend, hat man bei anderen Kameras doch immer irgendwie die Sorge, jemand könnte zugucken, während man sich in seinen eigenen vier Wänden aufhält. Ärgerlich ist, dass man die Flare-Kamera nicht in Apple HomeKit integrieren kann. Und auch die Einrichtung der Kamera war mit der zugehörigen App etwas hakelig – und wir mussten uns ein paar Mal vom Überwachungssystem „anbrüllen“ lassen, bis irgendwann alles lief. Immerhin erfolgte so aber auch gleich der erste Test. ssc

Buddyguard Flare App auf dem iPhone (Bild: Apple, Montage)

Wertung zum Buddyguard Flare Hersteller: Buddyguard

Preis: 449 Euro

Web: www.buddyguard.io

Pro: ausgefeiltes System, respektiert Privatsphäre

Contra: kein HomeKit, App mit Schwächen

Note: 2,3

Fazit: Eine Sicherheitskamera, die sich jeder Hausbesitzer einmal näher anschauen sollte.

Produkthinweis BuddyGuard's FLARE: Die intelligente Home Security Kamera für Ihr Zuhause Preis: 499,00 €

Urbanista Seattle

Bluetooth-On-Ear: Im edel-schlichten skandinavischen Design gehalten, ist Urbanistas Seattle ein echter Hingucker. Die Ohrpolster aus Protein-Leder sorgen durch ihren festen, aber nie drückenden Sitz für eine gute Isolation auch ohne akkuzehrende aktive Geräuschunterdrückung und tragen so zum „pompösen“ Klang mit einem druckvollen Bassbereich bei. Die Bedienung mittels der berührungssensitiven rechten Ohrmuschel ist gut gemeint, funktioniert allerdings nur mäßig. Auf Reisen weiß die clevere Faltfunktion zu gefallen. ab

Urbanista Seattle (Bild: Hersteller)

Wertungzum Urbanista Seattle Hersteller: Urbanista

Preis: 99 Euro

Web: www.urbanista.com

Pro: gute Insolation, starker Bass, clevere Faltung

Contra: unsicheres Touchpanel

Note: 2,9

Fazit: Eigentlich ein guter Allrounder – wäre nur das Touchpanel etwas verlässlicher.

1More Dual Driver

In-Ear-Kopfhörer: Bereits die Verpackung dieser schicken In-Ear-Kopfhörer lässt Rückschlüsse auf ihre Qualität zu: Prägung, feste Magnetplatte und innen formvollendete Illustrationen zur Anwendung steigern die Vorfreude. Auch das Zubehör kann sich sehen lassen. Neben einer schönen Kunstledertasche für den Transport finden Sie sieben verschiedene Aufsätze. Ein Ziel der Firma 1More ist es, Musikliebhabern ein hohes Niveau zu bieten, ohne dem Kunden dafür zu viel Geld abzuknöpfen. Die Dual Driver In-Ears erfüllen diese Vorgaben mit wirkungsvoller Noise-Cancellation und klarem, druckvollem Klang! tf

1More Dual Driver (Bild: Hersteller)

Wertung zum 1More Dual Driver Hersteller: 1More

Preis: 149,90 Euro

Web: www.1more.com

Pro: leichte, aber fest sitzende In-Ears mit Fernbedienung

Contra: Lightning-Stecker toll, aber Adapter für Klinke wäre sinnvoll

Note: 1,2

Fazit: Von 1More dürfte man in Zukunft sprichwörtlich noch mehr hören.

Produkthinweis 1MORE E0323 Dual-Driver In-Ear Kopfhörer(Ohrhörer/In-Ear-Kopfhörer/Headset) für Apple iOS oder Android(Inline-Fernbedienung und integriertem Mikrofon) (Golden) Preis: 66,34 €

Artwizz Silicone Case

iPhone-Schutz: Das Silicone Case von Artwizz bietet jenen Schutz, den das iPhone benötigt - ohne unnötigen Design-Firlefanz. Kratzer am Smartphone, Gebrauchsspuren oder Stoßschäden werden vermieden, und trotz des günstigen Preises steckt das Gerät in einer hochwertigen Hülle. Der wesentliche Unterschied liegt in der Haptik. Artwizz hat bewusst Silikon als Material gewählt, fühlt es sich doch noch geschmeidiger an als vergleichbare synthetische Werkstoffe. Das Case ist besonders strapazierfähig und ein Displayrahmen schützt zusätzlich den Bildschirm vor Kratzern beim Aufliegen. tf

1More Dual Driver (Bild: Hersteller)

Wertung zum Artwizz Silicon Case Hersteller: Artwizz

Preis: 14,99 Euro

Web: artwizz.com

Pro: abwaschbare, widerstandsfähige Hülle

Contra: zieht leicht Fussel an

Note: 1,2

Fazit: Widerstandsfähiger und rutschfester Schutz, der angenehm in der Hand liegt.

Produkthinweis Artwizz 6151-2164 Silicone Hülle für iPhone X Preis: 14,99 €

iRig Mic

Mikrofon: Mit dem iRig Mic HD 2 sind Sie für den mobilen Mikrofoneinsatz immer bestens gerüstet. Hersteller IK Multimedia richtet sich mit dem Produkt speziell an Apple-Kunden: Das digitale Kondensator-Mikrofon wird per Lightninganschluss mit dem Aufnahmegerät – also einem iPhone oder iPad – verbunden. Damit die Aufnahme gleichzeitig abgehört werden kann, verfügt das Mikrofon außerdem über einen Kopfhörerausgang. Aufnahme- und Ausgabelautstärke können dabie bequem am Mikrofon selbst eingestellt werden. ssc

iRig Mic (Bild: Hersteller)

Wertung zum iRig Mic Hersteller: IK Multimedia

Preis: 129,99 Euro

Web: ikmultimedia.com

Systemvoraussetzungen: iPhone/iPad mit Lightning

Pro: einfach Handhabung, gute Qualität

Contra: –

Note: 1,0

Fazit: Ideales Mobil-Mikrofon für Einsteiger und Semi-Profis.

Produkthinweis IK Multimedia 03-90101 iRig Mic HD 2 Kondensator-Handmikrofon Preis: 158,59 €

Artwizz TPU Case

iPhone-Schutz: Neben den vielen Menschen, die eine iPhone-Hülle mit Fächern oder Magneten haben wollen, gibt es auch jene, die auf schlanken und effektiven Schutz setzen. Dieser Gruppe sei das TPU Case von Artwizz empfohlen. Das widerstandsfähige Case mit dem klassischen Design ist günstig und erfüllt seinen Zweck. Eine matte Rückseite sichert dem iPhone-Besitzer eine besondere Griffigkeit, während der glänzende Displayrahmen den direkten Kontakt des Bildschirms mit Oberflächen verhindert. Darüberhinaus ist das TPU Case äußerst flexibel und kann dadurch auch nicht brechen. tf

Artwizz TPU Case (Bild: Hersteller)

Wertung zum Artwizz TPU Case Hersteller: Artwizz

Preis: 14,99 Euro

Web: artwizz.com

Pro: strapazierfähige, angenehm dünne iPhone-Hülle

Contra: weitere Farboptionen wären schön

Note: 1,1

Fazit: Sehr solides Case zu einem unschlagbaren Preis.