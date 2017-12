24.12.2017 - 16:26 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff

Traditionelle Wörterbücher taugen nach wie vor nur zum Nachschlagen einzelner Begriffe mit Hinweisen zu Grammatik und Synonymen. Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten, mit denen sich größere Textpassagen inzwischen recht passabel maschinell übersetzen lassen. Konkret haben wir uns acht unterschiedliche Apps für iPhone (und iPad) herausgesucht, mit denen Sie eine Übersetzung unternehmen können.



iTranslate pro auf dem iPhone (Bild: iStock/Prykhodov)

Ein alter Menschheitstraum ist das Verstehen einer Fremdsprache, ohne sie jemals im Geringsten erlernt zu haben. Mit der Erfindung des Computers haben sich Heerscharen von Wissenschaftlern an die Erforschung der maschinellen Übersetzung von Sprachen als Teilbereich der künstlichen Intelligenz gewagt. Die Informatik und Computerlinguistik ist heutzutage zwar noch nicht ganz so weit wie bei C-3PO aus dem Science-Fiction-Klassiker Star Wars – dieser Droide, der für Protokollfragen und Übersetzungen programmiert ist, kann gar die Pfeiftöne seines kleinen Gefährten R2-D2 sowie nahezu alle weiteren Sprachen in der Galaxis verständlich übersetzen. Dennoch können die Sprachwissenschaftler bereits beeindruckende Erfolge auf dem Weg zur Erfüllung dieses uralten Menschheitstraums vorweisen.

Info Die Geschichte der maschinellen Übersetzung Wie so oft bei Hochtechnologien, hat das militärische Interesse die Entwicklung der maschinellen Übersetzung maßgeblich mitgeprägt. Eines der ersten Projekte für das US-Militär war ein Übersetzungsprogramm zwischen Russisch und Englisch, das trotz mangelhafter Qualität eine große Popularität besaß. Denn so konnte das Militär erstmals ohne Umweg über Dritte russische Dokumente übersetzen. Doch erst in den 1980er-Jahren gelang es auf Basis der Programmiersprache Prolog, die maschinelle Übersetzung entscheidend voranzubringen. Federführend war hier die japanische Regierung für die Übersetzung des Englischen in Japanisch. In den 2000er-Jahren kamen vermehrt statistische Verfahren zum Einsatz, derer sich auch Google bediente. Bei der statistischen Übersetzung analysiert ein Programm zweisprachige Texte und ordnet sie anhand von Wörtern und grammatikalischem Aufbau einander zu. Daraus entsteht quasi ein Wörterbuch, auf dessen Basis die Texte übersetzt werden, ohne dass die Rechner tatsächliche Kenntnis der beteiligten Sprachen vorweisen. Aktuell setzen die Wissenschaftler auf den Einsatz künstlicher neuronaler Netze, um die Zusammenhänge zwischen Ausgangs- und Zielsprache zu analysieren. Google ist seit 2016 Vorreiter beim Einsatz neuronaler Netze, die Texte Satz für Satz übersetzen und damit die Sprache natürlicher klingen lassen sollen. Zudem gestalten sich die Übersetzungen fortlaufend besser, da die neuronalen Netze Fehler analysieren und dadurch die Übersetzungsleistung optimiert wird.

Anspruch an Übersetzer

Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) definiert das Übersetzen als eine zielgerichtete sprachliche Tätigkeit, mit der eine Nachricht dem Empfänger in seiner Zielsprache so vermittelt werden muss, dass sie auch in der beabsichtigten Weise verstanden wird. Die Kunst des Übersetzens besteht also darin, Mehrdeutigkeiten und sprachliche Assoziationen mit dem kulturellen Hintergrund qualitativ so zu verknüpfen, dass die jeweils typischen Kommunikationsmuster und -gepflogenheiten getroffen werden. Dabei sollte ein Übersetzer überdurchschnittlich gut die eigene Muttersprache beherrschen, da sie oder er in der Regel von der Fremdsprache in die Muttersprache oder von der Muttersprache in die jeweilige Fremdsprache übersetzt.

Dabei wird die Tätigkeit des Übersetzers häufig mit der Aufgabe des Dolmetschers gleichgesetzt. Der Übersetzer beschäftigt sich jedoch damit, einen vorher fixierten Text von der Ausgangssprache in die Zielsprache zu überführen. Die Aufgabe des Dolmetschers besteht hingegen darin, einen mündlich gesprochenen Text synchron in die Zielsprache zu übertragen.

Dash Pro Kopfhörer im Ohr Die Münchener Firma Bragi vertreibt mit dem Dash Pro einen kabellosen Kopfhörer mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit, der sich per Bluetooth mit dem iPhone koppelt und den Übersetzungsdienst iTranslate nutzt. Der Airtranslate-Modus erlaubt es unter anderem, je zwei iPhones und Kopfhörer für eine nahtlose Sprachübersetzung miteinander zu verbinden. Billig ist der Spaß jedoch nicht: Für den kabellosen Kopfhörer müssen Sie derzeit 349 Euro auf den Tisch blättern. www.bragi.com

Qualität der Spracheingabe

Ein gutes Übersetzungsprogramm muss zunächst einmal verstehen, was sein Besitzer in das Mikrofon spricht. Um die Qualität der Spracherkennung zu testen, haben wir verschiedene Textpassagen mit unterschiedlicher Komplexität in die Apps gesprochen. Hierbei zeigt sich schnell, dass die Spracherkennung umso besser funktioniert, je deutlicher und akzentfreier der Sprecher den Text vorliest. Sobald man nuschelt, einzelne Wörter verschluckt oder relativ betonungslos spricht, wird das Ergebnis der Spracherkennung deutlich schlechter. Und auch bei ähnlich klingenden Wörtern oder Fachbegriffen stoßen die Anwendungen schnell an ihre Grenzen. So interpretieren die Übersetzer im Satz von Mark Twain „Jeder Mensch ist wie der Mond“ die beiden Wörter „wie“ und „der“ häufig als „wieder“, wenn man beim Sprechen keine kleine Kunstpause zwischen den beiden Wörtern einbaut. Sofern man aber bei der Spracherkennung diese Hürde meistert, kommt in der Regel anschließend eine brauchbare Übersetzung zustande. Menschliche Übersetzer werden zu Recht mit der Qualität der Übersetzung hadern, doch für den Hausgebrauch reichen die Übersetzungsvorschläge meistens aus.

Pilot Knopf im Ohr Ist es schon bald so weit, dass Ihnen der Kopfhörer im Ohr die Übersetzung zuflüstert? Wenn es nach dem US-Unternehmen Waverly Labs geht, kommt Ende 2017 ein Kopfhörer auf den Markt, der unterschiedliche Sprachen noch während des Gesprächs zwischen Menschen übersetzt. Dafür hat das Unternehmen im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne über 5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eingesammelt – das entspricht einer Vorbestellung von rund 25.000 Kopfhörern. Ein Ohrstück nimmt dabei die Sprache des Gesprächspartners auf und lässt diese von einer iPhone-App in Echtzeit übersetzen. Die Übersetzung wird simultan auf dem zweiten Ohrstück wiedergegeben. Dies würde eine nahtlose Kommunikation über Sprachen hinweg ermöglichen. Sie können sich einen ersten Eindruck von der ausgezeichneten Qualität der Spracheingabe und Sprachausgabe verschaffen, wenn Sie sich die Pilot genannte App aus dem iTunes-Store herunterladen. www.waverlylabs.com

Qualität der Texteingabe

Die meisten Anwendungen verfügen über ein relativ schlichtes Eingabefeld, in das der zu übersetzende Text eingetippt oder hineinkopiert werden kann. Bis auf Reverso akzeptieren die Anwendungen auch längere Textpassagen, sodass sich auch textlastige Webseiten bequem übersetzen lassen. Google hängt in puncto Bequemlichkeit die Mitbewerber weit ab. Denn wenn Sie Googles Internetbrowser Chrome im Einsatz haben, können Sie eine kleinen Erweiterung installieren, die Ihnen fortan ein Übersetzungssymbol neben der Eingabezeile im Browser anbietet. Klicken Sie mit der Maus darauf, lassen Sie wahlweise einen frei einzugebenden Text oder alternativ die gesamte Webseite in zahlreiche Zielsprachen übersetzen.

Es überrascht nicht, dass die Qualität der Übersetzung bei einer Texteingabe umso besser ist, je einfacher der Ausgangstext gehalten ist. Sobald viele Fachtermini eingesetzt oder die Satzkonstruktionen anspruchsvoller werden, nimmt die Qualität der Übersetzung tendenziell ab. Unser subjektiver Eindruck ist, dass der Google-Übersetzer in der Summe die wenigsten Probleme mit Wortwahl, Satzaufbau, Grammatik und Synonymen hat. Aber auch Google leistet sich manchmal Ausrutscher, über die ein Übersetzer aus Fleisch und Blut die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Unseren Referenztext haben die Anwendungen in der Gesamtbetrachtung recht passabel übersetzt. Auch hier gilt wie zuvor, dass ein menschlicher Übersetzer nach wie vor eine hochwertigere Qualität abliefern würde.

Texterkennung und Sprachausgabe

Einen guten Eindruck hinterlassen die meisten Übersetzer bei der Texterkennung über die eingebaute Kamera. Einfach mit ruhiger Hand knipsen und auf die Analyse der Textvorlage warten. Die Übersetzungsqualität kann jedoch bis auf die Apps von Google und Microsoft nicht immer überzeugen.

Die Sprachausgabe ist bei den meisten Anwendungen gut, da sie in der Regel auf die Services von Google oder Microsoft zurückgreifen.

Fazit

Die getesteten Anwendungen haben eindrucksvoll bewiesen, dass die Übersetzungsqualität noch nicht perfekt, aber bereits auf einem ausgesprochen hohen Niveau erfolgt. In jedem Fall leisten Ihnen die Übersetzer im Alltag wertvolle Unterstützung. Sollten Sie jedoch beabsichtigen, Ihre Master-Thesis oder Ihren Lebenslauf für die nächste Bewerbung damit zu übersetzen, sollten Sie besser in den sauren Apfel beißen und etwas Geld für einen professionellen menschlichen Übersetzer investieren. Glücklicherweise sind die meisten Anwendungen kostenlos oder bieten eine Demoversion an, sodass sie sich vorab einen Eindruck verschaffen können.

iTranslate

Die kostenlose Grundversion übersetzt in mehr als 90 Sprachen, wobei Webseiten- und Offline-Übersetzungen sowie die Stimme-zu-Stimme-Kommunikation nur in einem Abomodell erhältlich sind. Die Spracherkennung mithilfe des iPhone oder der Apple Watch ist teilweise fehleranfällig, dafür punktet die App mit einer guten und klaren Sprachausgabe. Der Text auf der Webseite wird schnell und verständlich übersetzt. iTranslate ist direkt aus der Heute-Ansicht des iPhone nutzbar, sodass Sie einen in die Zwischenablage kopierten Text relativ einfach übersetzen lassen.

iTranslate (Bild: Screenshot)

Version: 10.6.4

Info: www.itranslate.com

Entwickler: iTranslate GmbH

Apple Watch App: ja

Preis: kostenlos (+ In-App-Käufe)

System: ab iOS 9.0

Note: 2,6

Reverso

Die Übersetzungsfähigkeiten von Reverso beschränken sich auf lediglich zehn Sprachen. Dafür bietet die App kontextbezogene Übersetzungsvorschläge, aus denen Sie sich das passende Beispiel aussuchen können. Die Qualität der Spracherkennung hängt von der Komplexität des Ausgangstextes ab. Die Sprachausgabe erfolgt dagegen präzise. Reverso erlaubt nur die Eingabe von kurzen Texten, so dass der Webseiten-Text nicht komplett übersetzt wird. Das kostenpflichtige Abo-Modell bietet mehr Kontextbeispiele. Eine Apple-Watch-App bieten die Entwickler nicht an.

Reverso (Bild: Screenshot)

Version: 7.1

Info: www.reverso.net

Entwickler: Theo Hoffenberg

Apple Watch App: nein

Preis: kostenlos (+ In-App-Käufe)

System: ab iOS 8.0

Note: 3,4

Sprechen & Übersetzen

Die kann sich in 54 Sprachen verständigen und in über 100 Sprachen übersetzen. Die Spracherkennung erfolgt nicht immer fehlerfrei. Auch die Apple Watch App tut sich mit der Spracherkennung schwer, wenn der Ausgangstext zu lang oder komplex ist. Die Übersetzung unseres Webseiten-Textes geht hingegen zügig und nahezu fehlerfrei über die Bühne. Dafür entschädigt die App mit Funktionen wie einer iCloud-Integration, Multitasking am iPad, integrierten Offline-Stimmen oder Hand-off zwischen iPad und iPhone.

Sprechen und Übersetzen (Bild: Screenshot)

Version: 3.6

Info: www.apalon.com

Entwickler: IAC Search & Media

Apple Watch App: ja

Preis: 21,99 Euro

System: ab iOS 8.0

Note: 2,8

Voice Translator

Spracherkennung und Text-zu-Sprache-Modus basieren auf der Technologie von Nuance. Für die Übersetzungen wird auf Microsoft zurückgegriffen. Demzufolge sind sowohl Spracherkennung als auch Sprachausgabe hervorragend. Der Mustertext wird ebenso schnell und zuverlässig übersetzt. Die Apple Watch App unterstützt die Spracherkennung, jedoch keine Sprachausgabe. Der übersetzte Text wird stattdessen auf dem Display angezeigt. Ein Pluspunkt ist die Möglichkeit, die Wörterbücher herunterzuladen und offline zu nutzen.

Voice Translator (Bild: Screenshot)

Version: 2.4

Info: www.bpmob.com

Entwickler: BP Mobile LLC

Apple Watch App: ja

Preis: 13,99 US-Dollar

System: ab iOS 8.0

Note: 2,9

Übersetzer mit Scanfunktion und Sprachausgabe

Foto übersetzen

Sie können mit dieser App Texte in über 90 Sprachen übersetzen, die Sie zuvor von beliebigen Dokumenten oder Büchern gescannt haben. Die App identifiziert dabei Texte in über 70 Sprachen und liest Texte in über 44 Sprachen vor. Sofern ein perfekter Scan gelingt, generiert die OCR-Einheit daraus einen nahezu perfekten Ausgangstext, der dann in die gewünschte Sprache übersetzt wird. Die Übersetzungsleistung ist akzeptabel, jedoch sind einige grammatikalische Fehler nicht zu übersehen. Die Sprachausgabe verschluckt hin und wieder Wörter.

Version: 2.6

Entwickler: Volgan Shpitz

Preis: kostenlos

System: ab iOS 8.0

Note: 3,8

Scanner & Übersetzer

Die App scannt Texte von beliebigen Vorlagen und übersetzt diese anschließend in eine von über 90 Sprachen. Die Übersetzung können Sie anschließend auf Facebook oder Twitter veröffentlichen oder per E-Mail verschicken. Voraussetzung für eine gute Übersetzung ist jedoch ein perfekter Scan des Ausgangstextes, was nicht immer gelingt. Dementsprechend holprig klingt dann die Übersetzung. Doch auch bei guten Scans schleichen sich einige nicht akzeptable Fehler wie eine verdrehte Groß- und Kleinschreibung ein. Die Sprachausgabe klingt mechanisch und wenig melodiös.

Version: 3.1

Entwickler: Datacom Projects LP.

Preis: kostenlos

System: ab iOS 8.0

Note: 3,6

Die Platzhirsche von Google und Microsoft

Google Übersetzer

Google ist sicherlich der etwas gebräuchlichere Platzhirsch unter den beiden Internetgiganten, wenn es um das Übersetzen von Texten in über 100 Sprachen geht. Das geht nicht nur auf einem iPhone und iPad oder im Desktop-Browser, sondern auch offline in rund 50 Sprachen durch das Herunterladen von Sprachpaketen. Google übersetzt nicht nur einzelne Sätze, sondern auch ganze Textblöcke in zufriedenstellender Qualität, wenn es sich um nicht allzu komplexe Sachverhalte handelt.

Ein besonderer Clou ist das Übersetzen per Kamera. Sie richten dabei die Kamera auf den zu übersetzenden Text und erhalten unmittelbar die Übersetzung. Das klappt auch bei Verkehrshinweisen oder sonstigen Beschriftungen ganz hervorragend. Neben der klassischen Texteingabe mithilfe der Tastatur können Sie Zeichen und Wörter, die nicht direkt von der Tastatur unterstützt werden, alternativ sogar per Hand auf dem Eingabefeld schreiben. Die Spracheingabe und Sprachausgabe ist ausgezeichnet. Allerdings bietet Google derzeit keine App für die Apple Watch und für iMessage-Chats an. Die Benutzeroberfläche ist alles andere als eine Schönheit, sondern schlicht und funktionell gehalten.

Google Übersetzer (Bild: Screenshot)

Version: 5.12.0

Info: www.google.de

Entwickler: Google Inc.

Apple Watch App: nein

Preis: kostenlos

System: ab iOS 9.1

Note: 1,8

Microsoft Übersetzer

Wenn es um Schönheit gehen würde, ginge der Siegerpokal definitiv an Microsoft. Die iOS-App ist nicht nur optisch ansprechender, sondern auch wesentlich übersichtlicher gestaltet als die von Google. Derzeit unterstützt Microsoft die Übersetzung von Texten on- und offline in über 60 Sprachen. Bei der Sprachübersetzung ist mit Japanisch kürzlich die zehnte Sprache hinzugekommen.

Den zu übersetzenden Text können Sie mit der Tastatur eingeben oder alternativ auch per Kamera von einer Vorlage abfotografieren. Sowohl die Übersetzungsqualität als auch die Sprachausgabe sind hervorragend. Microsoft bietet eine Safari-Erweiterung an, mit der Webseiten relativ einfach in die vorausgewählte Sprache übersetzt werden. Gegenüber Google hat Microsoft sogar eine App für die Apple Watch am Start, allerdings nicht für iMessage-Chats.

Einen besonderen Schwerpunkt setzt Microsoft auf seine eigene Plattform für Unterhaltungen innerhalb von Gruppen in verschiedenen Sprachen. So können Sie in Ihrer Sprache sprechen oder schreiben und dabei mit anderen Menschen kommunizieren. Die für Sie bestimmten Nachrichten erhalten Sie wiederum in Ihrer eigenen Sprache.

Microsoft Übersetzer (Bild: Screenshot)

Version: 3.0.7

Info: www.microsoft.de

Entwickler: Microsoft Corp.

Apple Watch App: ja

Preis: kostenlos

System: ab iOS 9.0

Note: 1,9