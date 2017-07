Dass das 41. Jahrtausend nichts Gutes für die Menschheit bereithält, ist für Fans des Tabletop-Spiels Warhammer 40.000 ein alter Hut. Nun finden die niemals endenden Schlachten zwischen Eldar, Orks und Space Marines abermals den Weg auf den Mac.

Screenshot aus Warhammer 40.000: Dawn of War III für Mac (Bild: Relic Entertainment)

Das ging schnell: Nur wenige Wochen nach Veröffentlichung der Windows-Version von „Warhammer 40.000: Dawn of War III“ steht auch schon dessen Mac-Portierung zum Kauf bereit, die im Rahmen der Eröffnungsrede der Apple-Entwicklerkonferenz gar als Beispiel für fortschrittliche 3D-Grafik am Mac geadelt wurde. Und tatsächlich: Dawn of War 3 sieht gut aus, doch kann das Spiel auch bezüglich des Gameplays überzeugen?

Ein bisschen Taktik, viel Bombast

Wer Angst vor einem Zuviel an Management kleiner und kleinster Aufgaben hat, wie in anderen Echtzeitstrategiespielen oft der Fall, darf zunächst einmal aufatmen. Dawn of War 3 geht den Weg vom sogenannten Mikromanagement weg zu sogenannten Elite-Einheiten, einzelnen und besonders starken Einheiten, die ganze Missionen zu entscheiden vermögen. So bleiben selbst Massenschlachten überschaubar und gut zu handhaben, denn Dreh- und Angelpunkt sind die das Schlachtfeld dominierenden Kolosse.

Screenshot aus Warhammer 40.000: Dawn of War III für Mac (Bild: Relic Entertainment)

Dennoch bleibt dabei zumindest anfangs genug Raum zum Taktieren: Im Gegensatz zu anderen Titel des Genres setzen die Warhammer-Einheiten nämlich nicht ausschließlich auf klassische Waffen, sondern bieten auch Effekte wie etwa das Verlangsamen von Gegnern und damit einhergehend ein Mehr an taktischer Tiefe. Hinterhalte und ähnliche Strategien lassen sich so insbesondere zu Beginn einer Mission effektiv umsetzen. Schade ist jedoch, dass im weiteren Verlauf eines fast jeden Auftrags die für den Einheitenbau benötigten Ressourcen nahezu endlos sprudeln – und so läuft es schlussendlich dann doch auf ein „Masse statt Klasse“ hinaus, in dem schlicht die größere Armee die Oberhand erkämpft und gewinnt.

Nicht nur für Warhammer-Fans

Die Kampagne bietet insgesamt 17 Missionen, wobei die Erzählperspektive zwischen den drei Völkern Space Marines, Eldar und Orks wechselt. Sie erzählt die Geschichte eines wahrhaft geheimnisvollen Planeten, die sich zwar vorhersehbar entwickelt, aber durch Abwechslung bezüglich Perspektiven und Fähigkeiten der einzelnen Konfliktparteien dennoch gut unterhält. Einzig die etwas spröde Präsentation in Form animierter Bilder im Stile von Motion-Comics enttäuscht ein wenig, das Spiel an sich hingegen kann audiovisuell durch meist schicke sowie flüssige Grafik und vollen Sound überzeugen – wesentlich besser als Teil zwei aus dem Jahr 2009, der erst vor kurzem den Weg auf den Mac fand, sieht die Fortsetzung aber nicht aus.

Letztlich ist die Kampagne auch in Dawn of War 3 nur die Einführung in die grundlegenden Mechaniken und Strategien des Spiels, um im Mehrspielermodus mithalten zu können. Der bietet aktuell zwar nur eine, dafür aber auch spaßige, Spielvariante, bei dem der Weg zum Sieg über die Zerstörung von jeweils drei Schlüsselgebäuden des Gegners führt.

Solide, aber kein Genreklassiker

Was unter dem Strich bleibt, ist ein grundsolides Strategiespiel mit viel Action. Wer Spaß an Materialschlachten ohne ein Zuviel an taktischen Finessen hat, findet hier sein Eldorado: Langweilig wird es brachialer Action nicht abgeneigten Echtzeitstrategiefans in diesem Sommer nicht werden, allein die Einzelspieler-Kampagne unterhält rund zwanzig Stunden. Wahrhafte Strategen werden dabei aber in etwa so unterfordert wie ein Arthouse-Connaisseur beim Besuch des neuesten Michael-Bay-Films.

Wertung Genre: Echtzeitstrategie

Entwickler: Relic Entertainment/Feral Interactive

Publisher: Sega/Feral Int.

Web: www.dawnofwar.com

USK: ab 16 Jahren

Preis: 59,99 Euro (Steam)

System: macOS 10.12.4, Intel-CPU ab Core i5 ab 2 GHz, 8 GB RAM, Grafikkarte ab Nvidia 650/AMD Radeon 290M/Intel Iris Pro

Pro: epische Story, völkerspezifische Spezialfähigkeiten, umfangreich

Contra: Spielbalance, keine deutsche Sprachausgabe, Inszenierung schwächer als beim Vorgänger

Note: 2,5

Fazit: DoW 3 bietet solide Echtzeitstrategie mit Fokus auf epische Massenschlachten – und das nicht nur für Fans der Tabletop-Vorlage.