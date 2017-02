Blinkt erst die Kontrollleuchte am Armaturenbrett auf, wird der Werkstattbesuch meist teuer. Das muss nicht sein: Die iPhone-App Carly für BMW will schon vorab über mögliche Probleme informieren und sogar Tachomanipulationen aufdecken. Ob das Produkt hält, was es verspricht, haben wir für Sie in einem Test herausgefunden.

Carly-App-Oberfläche auf dem iPhone (Bild: Carly Connected Car)

Das waren noch Zeiten: Während Mama am Sonntagmorgen Napfkuchen backt, liegt Papa unter dem Auto oder beugt sich grübelnd über den Motorraum. Um den Ölwechsel zu erledigen, die Zündkerzen zu tauschen oder endlich herauszufinden, was da so permanent klappert. Die heutige Digitalisierung der Automobilindustrie macht dieses Bild zum Anachronismus: Das eigene Basteln am „Computer auf vier Rädern“ ist kaum noch möglich – und was da in der Servicewerkstatt wirklich vor sich geht, schwer nachvollziehbar.

Carly will zumindest einen Teil des guten Gefühls zurückbringen, Herr des eigenen Autos zu sein. Die iPhone-App verbindet sich per OBD-2-Stecker mit der Fahrzeugelektronik und liest relevante Daten aus, um sie fein säuberlich aufzulisten. Und spricht dadurch nicht nur Werkstätten an, denen als Nicht-Vertragshändler der Zugang zu teuren Exklusivlösungen der Hersteller oft verwehrt ist, sondern auch ganz normale Autofahrer, die dem potenziellen digitalen „Blindflug“ ein Schnippchen schlagen möchten. Die smarte Kombination aus App und Adapter unterstützt derzeit Gefährte von BMW (auch Mini), Mercedes, Porsche (nur Android) sowie die verschiedenen Marken der VAG-Gruppe (VW, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini und Bentley). Die Verbindung zum Adapter erfolgt per WLAN-Hotspot im Fahrzeug.

Die Diagnose und die Präsentation der Ergebnisse sind zweckmäßig, aber nicht grafisch aufbereitet. (Bild: Carly Connected Car)

Der Werkstatt ein Schnippchen schlagen

Der Funktionsumfang der verschiedenen Apps variiert derzeit noch stark von Hersteller zu Hersteller: Während die VAG- und Mercedes-Adaptionen sich vornehmlich auf die Diagnose beschränken, zeigt sich die Carly-App für BMW-Modelle am fortgeschrittensten: Das Auslesen der mannigfaltigen Motorparameter ist sonst nur Profis vorbehalten, der Service-Reset hilft durch das Zurücksetzen von Intervallen Geld zu sparen und die Batterie-Registrierung gibt dem Fahrer die Möglichkeit zurück, die Autobatterie selbst auszuwählen und zu tauschen. Auch die eigenständige Regeneration des Dieselpartikelfilters und des Stickoxid-Ausstoßes (NOx) ist möglich.

Doch es ist nicht die reine Datensammelwut, die Carly wertvoll macht: Ein Werkstattbesuch gerät bei Wissen um die Fehlercodes wieder zu einem Gespräch auf Augenhöhe, bei dem die wirklich drängenden Probleme erkennbar und auf der Rechnung nachvollziehbar bleiben.

ODB-2-Adapter für die Nutzung von Carly. (Bild: Carly Connected Car)

Beim Gebrauchtwagenkauf verschafft die Kontrolle des Tachometers Sicherheit: Hat der Vorbesitzer oder Händler die Kilometerlaufleistung oder die Zahl der Betriebsstunden „frisiert“, deckt Carly diese Manipulation gnadenlos auf.

Versteckte Funktionen freischalten

Doch damit nicht genug: Die Carly-App für BMW hilft nicht nur bei der Diagnose sonst unzugänglicher Daten, sondern erweitert auch effektiv den Funktionsumfang des eigenen Gefährts. So können Sie verschiedene Funktionen, wie etwa den digitalen Tacho, das Tagfahrlicht oder das dauerhafte Leuchten der Frontblinker bei eingeschaltetem Abblendlicht ganz einfach nachträglich aktivieren.

Kritik verdient bisher die Aufbereitung der ermittelten Daten: Der Nutzer sieht sich auch nach der Neugestaltung einem „Daten-Dschungel“ gegenüber und ist zumindest auf den ersten Blick schnell überfordert. Grafische Aufbereitungen relevanten Materials sucht er vergeblich – hier sollten sich die Entwickler Inspiration von Gesundheitsanalyse-Apps holen, die vor ähnlich komplexen Herausforderungen stehen. Immerhin erklärt eine Hilfefunktion die wichtigsten Begriffe.

Fazit

Carly versprüht zwar noch weitgehend den spröden Charme eines Analysewerkzeugs, ist man jedoch bereit, etwas Zeit in die Auswertungen zu investieren, spart die Kombination aus App und Hardware-Adapter im Idealfall viel Geld und schützt vor teuren Fehlkäufen – und rechtfertigt so auch seinen nicht geringen Anschaffungspreis.