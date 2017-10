Auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder interessantes neues Zubehör für Ihren Mac, Ihr iPhone und Ihr iPad. Jeder Mac kann durch eine zusätzliche SSD aufwertet werden. Während Ihnen der Kfz-Lader von Nonda das Leben etwas einfacher macht, schützen Artwizz und UAG Ihre Geräte.

UAG Metropolis (Bild: Hersteller)

UAG Metropolis

iPad-Hülle: Seitdem Apple das iPad Pro im neuen 10,5-Zoll-Format vorgestellt hat, tut sich wieder einiges am Hüllen-Markt. Der erneute iPad-Aufschwung scheint auch bei den Zubehörherstellern die Kassen klingeln zu lassen. Von UAG (Urban Armor Gear) gibt es eine neue besonders stabile und gut schützende Hülle in etwas martialisch-militärischem Look. Dementsprechend besteht sie auch die Fall-Tests nach US-amerikanischem Militärstandard. Viel praktischer ist aber fast die integrierte Halterung für den Apple Pencil, der sonst viel zu oft einfach nur irgendwo herumliegt – und verlorengeht. ssc

Produkthinweis Urban Armor Gear Metropolis Schutzhülle nach US-Militärstandard für Apple 10,5" iPad Pro (2017) - schwarz [Verstärkte Ecken | Wake/Sleep | Sturzfest | Antistatisch Standfunktion] - IPDP10.5-E-BK Preis: 43,05 €

Wertung zu UAG Metropolis Hersteller: UAG

Preis: 49,90 Euro

Web: urbanarmorgear.com

Systemvoraussetzungen: iPad Pro 10,5 Zoll

Pro: stabile und funktional

Contra: Stift wird nicht geschützt

Note: 1,4

Fazit: Stabile Schutzhülle mit nicht ganz durchdachter Pencil-Halterung.

August EP750B

August EP750B (Bild: Hersteller)

Kopfhörer: Aktive zuschaltbare Geräuschunterdrückung gehört mittlerweile zum Funktionsumfang vieler Kopfhörer – der EP750B glänzt damit jedoch bereits im unteren Mittelklasse-Preissegment. An der Ausstattung wurde auch sonst nicht gespart: Der Bluetooth-Over-Ear für zwei Pairing-Geräte weiß mit einer hochwertigen Verarbeitung zu begeistern und schmiegt sich federleicht mit seinen Ohr- und Bügelpolstern am Kopf an, ohne locker zu sitzen. Klanglich liegt er ebenfalls ganz weit vorn: Besonders seine breite Räumlichkeit und die klar auflösenden Höhen lassen deutlich teurere Modelle im Regen stehen. tr

Produkthinweis Kabellose Bluetooth Kopfhörer mit Noise Cancelling - August EP750 - Aktive ANC Kopfhörer mit Lärmreduzierung für Smartphones / Tablets / Laptops - Reduziert Motorgeräusche bei Flugzeugen oder Bahn Preis: 119,95 €

Wertung zu August EP750B Hersteller: August

Preis: 119,95 Euro

Web: www.augustint.com

Pro: hervorragender Klang, hoher Tragekomfort

Contra: nur eine Noise-Cancelling-Stufe

Note: 1,2

Fazit: Ein Tipp, wenn der Klang groß und der Preis überschaubar sein soll.

Nuforce BE Sport3

Nuforce BE Sport3 (Bild: Hersteller)

Sportkopfhörer: In-Ear-Kopfhörer zum richtigen Sitz zu verhelfen ist eine Herausforderung – die der BE Sport3 hervorragend meistert. Die üblichen Ohrstöpsel ergänzt er mit weichen Silikonbügelchen, die sich sanft in die Ohrmuschel „krallen“. Auch beim schnellen Laufen löst sich der Kopfhörer nicht. Im Straßenverkehr ist das per Bluetooth 4.1 mit apt-X-Codec am iPhone Anschluss findende Gerät weniger empfehlenswert: Sehr radikal dichtet er gegen Außengeräusche ab. Diese Exklusivität dankt er mit einem ausgewogenen, warmen Gesamtklang mit ausgeprägten Höhen und einer sehr guten räumlichen Ortung. tr

Produkthinweis NuForce BE Sport 3 In-Ear Kabellose Bluetooth Kopfhörer Magnetisch grau Preis: 79,08 €

Wertung zu Nuforce BE Sport3 Hersteller: Optoma

Preis: 99 Euro

Web: www.optoma.de

Pro: sicherer Sitz, überzeugender Klang

Contra: Nackenband klebt beim Schwitzen

Note: 1,4

Fazit: Ein wirklich guter sportlicher Allrounder zu einem fairen Preis.

Nonda ZUS Charger

Nonda ZUS Charger (Bild: Hersteller)

Smartes Kfz-Ladegerät: Adapter von „Zigarettenanzünder“ auf USB gibt es mittlerweile wie Sand am mehr. Einige funktionieren gut, andere weniger. Der in Deutschland entwickelte ZUS Smart Car Charger kann mit Zusatzfunktionen glänzen. Einmal mit dem iPhone und der zugehörigen App gekoppelt, merkt sich das System zum Beispiel den Parkstandort und kann Sie zielsicher zurück zum Auto navigieren – was natürlich nur unter freiem Himmel und nicht in Parkhäusern funktioniert. Dank intelligenter Chips laden angeschlossene iPhones und iPads übrigens deutlich schneller als bei vielen Konkurrenzprodukten. ssc

Produkthinweis Zus Smart USB Auto Ladegerät und KFZ Finder, iF Produktdesign Preisträger, Military Grade mit Bluetooth, Rapid Ladekabel, 2 Ports, 24 W 4,8 A für iPhone 5/6, iPad, Samsung Galaxy S5/S6/Note 4 etc Preis: 32,44 €

Wertung zu Nonda ZUS Charger Hersteller: Nonda

Preis: 37,49 Euro

Web: www.nonda.co

Pro: lädt Geräte schnell, Car-Finder-Funktion, beleuchtet

Contra: –

Note: 1,0

Fazit: Ein Kfz-Ladegerät, wie wir es uns wünschen!

Artwizz SmartJacket

Artwizz SmartJacket (Bild: Hersteller)

iPad Pro Case: Artwizz hat mit dem SmartJacket ein Case für das iPad Pro 10,5 Zoll im Sortiment, das nicht nur rundum schützt, sondern auch äußerst elegant aussieht und keine 60 Gramm wiegt. Die Innenseite der leichten Hülle ist samtig weich, sodass auch im geschlossenen Zustand dem Bildschirm kein Haar gekrümmt wird. Da sich das Frontcover hinten zu einem Dreieck zusammenklappen lässt, bietet das Case zusätzlich eine praktische Standfunktion. Die transparente Rückseite liegt dank Soft-Touch-Beschichtung angenehm griffig in der Hand und das schicke Apple-Gerät bleibt dadurch stets sichtbar. tf

Produkthinweis Artwizz 9994-1764 SmartJacket für Apple iPad Pro 24,6 cm (9,7 Zoll) schwarz Preis: 40,27 €