13.01.2017 - 14:14 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Artwizz Wallet Case ausprobiert: Vor zehn Jahren stellte Steve Jobs das erste iPhone vor. Heute ist das Apple-Smartphone unser ständiger Begleiter und beweist sich zudem als wahres Designstück, das man es gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Dank Artwizz müssen wir das auch nicht mehr. Exklusiv für das iPhone 6, 6s und 7 bietet der Berliner Zubehör- und Accessoire-Hersteller das Wallet Case an, ein Lederetui für das iPhone mit praktischen Fächern für Karten und einem extra großen nahtlosen Geldfach, das Scheine vor Falten zu bewahren vermag.



Das praktische Wallet Case schützt das iPhone zuverlässig vor Kratzern, Schrammen und Stößen, in den sechs Innenfächern lassen sich Kredit-, EC-und Visitenkarten sicher verstauen und sogar Notizen verstecken. Besonders praktisch ist dabei die Anordnung der Innenfächer: drei vertikale Fächer und zwei horizontale Fächer sorgen für beste Erreichbarkeit und Ordnung. Ein transluzentes Fach bietet Platz für Fahrkarten, Führerschein oder Personalausweis, Notizen lassen sich versteckt aufbewahren und in der cleveren Außentasche finden Geldscheine ungefaltet ihren Platz. Auch von außen kann sich das Wallet Case sehen lassen. Das sauber verarbeitete 2-in-1-Lederetui liegt dank des weichen und dabei dennoch widerstandsfähigen Rindsleders angenehm und mit Grip in der Hand. Das naturbelassene Leder erhält im Laufe der Zeit eine ansehnliche Patina, wodurch jedes Stück zum Unikat wird.

Mit dem iPhone Wallet Case von Artwizz wird die Brieftasche überflüssig. Verstauen Sie Ihre Wertgegenstände auf stilvolle Art und Weise in dem praktischen Lederetui aus naturbelassenem Rindsleder. (Bild: Artwizz)

Das iPhone wird einfach in den Clip des Wallet Case eingesetzt und lässt sich wie gewohnt verwenden. Alle Bedienelemente und Schnittstellen sind problemlos erreichbar – auch das Aufladen des iPhone ist im Wallet Case möglich. Das ebenso funktionale als auch elegante Wallet Case ist in schwarz für das iPhone 6, iPhone 6s und iPhone 7 für 59,99 Euro im Artwizz Online-Shop erhältlich.