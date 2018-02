23.02.2018 - 14:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Nein, natürlich meinen wir nicht die kleinen Klebezettel, die viele Desktop-Bildschirme zieren, sondern eine tatsächliche App. Allerdings ist auch nicht die übliche Notiz-App gemeint, die wir bereits des Öfteren gezeigt haben. Apple hat noch eine weitere Notiz-App unter macOS integriert und zwar schon sehr lange. Wir zeigen Ihnen, wo Sie sie finden und was sie alles tun kann, um Sie bei Ihrer täglich Arbeit zu unterstützen.

So nutzen Sie die Mac Notizzettel-App

Wenn Sie im Finder den Programme-Ordner öffnen und durchsehen, dann werden Sie schnell direkt neben der Notizen-App auch eine App mit der Bezeichnung "Notizzettel" entdecken. Wenn Sie diese jetzt öffnen, werden Ihnen zu Beginn zwei Notizzettel auf dem Schreibtisch angezeigt, die Ihnen den Umgang mit der App und die verschiedenen Möglichkeiten erklären werden.

(Bild: Screenshot)

Über die Menüleiste lassen sich zusätzlich einige interessante Einstellungen vornehmen. So können Sie im Punkt „Notiz“ einzelne Notizen transparent darstellen lassen oder bei erhöhter Wichtigkeit stets im Vordergrund lassen, sodass Sie sie immer Blick haben. Unter „Farbe“ kann man eine von sechs Farben für den Notizzettel auswählen. Hier bietet sich an für verschiedene Themen (Arbeit, Privat usw.) unterschiedliche Farben zu nutzen. Um einen Überblick über alle Notizzettel zu erhalten, lohnt sich dagegen ein Blick in den Eintrag „Fenster“, in dem sämtliche Notizen aufgelistet werden.

Auch die Notizzettel selbst bergen ein paar Geheimnisse. Der obere Rand ist im Gegensatz zu üblichen App-Fenster schmaler und funktioniert auch etwas anders. An der linken Seite kann der Mac Notizzettel geschlossen werden, während er an der rechten Seite auf Vollbild vergrößert wird. Ein Doppelklick auf die schmale Leiste minimiert die Notiz, sodass im Rand nur noch die erste Zeile angezeigt wird.

