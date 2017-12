13.12.2017 - 08:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit iOS 9.3 und OS X 10.11.4 können Notizen mit einem zusätzlichem Passwort geschützt werden. Dieses ist unabhängig vom Passwort der Apple-ID und dem Gerätepasswort. Somit wird eine weitere Sicherheitsebene hinzugefügt. Mit einem kleinen Trick kann man einzelne Notizen mit separaten Passwörtern versehen. Wir möchten Ihnen zeigen, wie das genau funktioniert und was dabei zu beachten ist.



Seit OS X 10.11.4 lassen sich Notizen mit einem Passwortschutz versehen (Bild: CC0)

So versehen Sie Ihre Notizen mit mehreren Passwörtern

Öffnen Sie zunächst die Notiz-App auf Ihrem Mac. In der Menüleiste am oberen Bildschirmrand klicken Sie jetzt auf „Notizen“ > „Passwort festlegen“. Geben Sie das gewünschte Passwort ein und bestätigen es mit einer erneuten Eingaben im Feld darunter. Legen Sie im besten Fall noch eine Merkhilfe an, bevor Sie auf „Passwort festlegen“ klicken.

Ist das Passwort eingerichtet, können Sie nun entweder über einen Rechtsklick auf die Notiz oder über das Schloss-Symbol über der Notiz die Option „Diese Notiz schützen“, um den Passwortschutz zu aktivieren. Der Schutz wird nun aktiv, wenn Sie die Notiz-App schließen, auf das Schloss-Symbol „Alle geschützten Notizen schließen“ klicken oder Ihren Mac in den Ruhezustand versetzen. Den Schutz können Sie auf die gleiche Art wieder lösen wie Sie ihn aktiviert haben, das heißt entweder mit einem Rechtsklick auf die Notiz oder über das Schloss-Symbol. In beiden Fällen wählen Sie „Schutz entfernen“.

Hinweis: Sollten Sie bereits auf einem anderen Geräte den Passwortschutz für Notizen eingerichtet haben, wird das gesetzte Passwort für alle Geräte übernommen, das heißt, dass dort keine gesonderte Einrichtung mehr nötig ist.

Um verschiedene Passwörter für mehrere Notizen festzulegen, sollten Sie die letzte geschützte Notiz dann unbedingt geschlossen werden, klicken Sie dazu wieder auf „Notizen“ in der Menüleiste klicken und wählen „Alle geschützte Notizen schließen“ aus.

Vor dem Zurücksetzen des Passworts unbedingt alle geschützen Notizen schließen (Bild: Screenshot)

Öffnen Sie danach ein weiteres Mal die Menüleiste und wählen „Passwort zurücksetzen“ aus. Bestätigen Sie die Schritte mit Ihrem Apple-ID-Passwort. Legen Sie nun ein neues Passwort für Ihre Notizen fest und schützen Sie Ihre Notizen wie gewohnt. Beachten Sie, dass nun alle neuen geschützten Notizen mit dem neuen Passwort versehen werden, während die alten weiterhin das alte Passwort nutzen.

Das neue Passwort gilt für alle geöffneten geschützen Notizen sowie für Notizen, die noch mit einem Passwortschutz versehen werden (Bild: Screenshot)

Hinweis: Wiederholt man die Schritt nachdem man eine Notiz geschützt hat, kann man jede Notiz mit einem eigenen Passwort versehen. Allerdings sollte man dabei beachten, dass die Passwörter nicht hinterlegt.

Tipp: Möchten Sie wieder ein Einheitspasswort für die Notizen, öffnen Sie Ihre geschützten Notizen und lassen Sie diese geöffnet, während Sie das Passwort zurücksetzen.