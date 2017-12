18.12.2017 - 12:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wer kennt das nicht: Sie surfen im Internet und stolpern hier und da über ein englisches Wort, das Sie nicht kennen. Bevor Sie jetzt lange nach einer Übersetzung suchen oder eine zusätzliche App dafür herunterladen, kann Ihr iOS-Gerät schnell und einfach helfen, denn Apple hat ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch im Betriebssystem integriert, das sich leicht installieren lässt. Wir erklären Ihnen, wie Sie es aktivieren und nutzen können.



18.12.2017 - 12:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit einiger iOS-Iterationen hat Apple Wörterbücher für unterschiedlichste Sprachen im Betriebssystem hinterlegt, doch kaum jemand kennt sie. Das ist eigentlich sehr schade, da sie einen großen Nutzen bieten und schnell zum gewünschten Ergebnis führen. Bevor wir Ihnen verraten, wo sich die Wörterbücher verstecken, sollten Sie sichergehen, dass Sie noch mindestens 100 MB an Speicherplatz auf dem Gerät zur Verfügung haben.

Lesetipp Tipp: Diese Quick Actions solltest du kennen Mit dem iPhone 6s und dem iPhone 6s Plus führte man ein neues Bedienelement ein - 3D Touch. Dieses erlaubt eine drucksensitive Interaktion mit... mehr

So aktivieren Sie das Deutsch-Englisch-Wörterbuch unter iOS 11

Wenn Sie eine aktuelle iOS-Version installiert und noch genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, kann es auch schon losgehen. Am elegantesten aktivieren Sie das Wörterbuch über die Einstellungs-App. Wählen Sie hier „Allgemein“ > „Lexikon“ aus und schon erhalten Sie ein Übersicht über alle möglichen Wörterbücher. Ein Tipp auf „Deutsh-Englisch“ startet sofort den Download und nach kurzer Zeit steht es zur Verfügung. Auch der Duden oder Apples Lexikon können hier aktiviert werden.

Um das Wortbuch beziehungsweise die Nachschlage-Funktion nun zu nutzen, öffnen Sie eine beliebige App wie etwa Safari und halten Sie den Finger den Finger kurz auf das gewünschte Wort. Dieses wird (wenn es kein Link ist) markiert und es erscheint ein Kontextmenü. Darin sehen Sie die Option „Nachschlagen“, die Sie antippen. Anschließend sehen Sie die Definition sowie die verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Daneben finden Sie weitere Suchergebnisse zu Filmen, Serien, Webseiten usw., die Siri Ihnen vorschlägt. Über „Im Web suchen“ können Sie auch eine Suche über Google in Gang setzen.

Tipp: Das Deutsch-Englisch-Wörterbuch übersetzt übrigens in beide Richtungen. Daneben möchten wir noch anmerken, dass die Wörterbücher in allen Applikationen genutzt werden können, in denen die Textauswahl möglich ist.