08.01.2018 - 10:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits mit iOS 9 ließ uns Apple auf dem iPad Air 2 (und später auf dem iPad Pro) in zwei Apps gleichzeitig arbeiten. Viele Standardanwendungen unterstützten den „Split View“-Modus von Anfang an. Leider gehörte Safari nicht dazu. Dies änderte sich dann mit iOS 10 und erlaubt auch unter iOS 11 die parallele Ansicht von zwei Webseiten gleichzeitig. Wir zeigen Ihnen, wie das ganz einfach auf Ihrem iPad funktioniert.



(Bild: Bildmontage: Mac Life)

Aktuell wird das iPad Pro von Apple als echte Laptop-Alternative angepriesen. Dies war natürlich nicht immer so und war lange Zeit etwas rückständig in Bezug auf das Multitasking. Spätestens seit iOS 11 und den neu eingeführten Multitasking-Funktionen ist dies auch keine Übertreibung mehr. Doch schon mit iOS 9 brachte man die Möglichkeit zwei Apps nebeneinander laufen zu lassen auf das iPad Air 2. Obwohl viele Apps kompatibel waren, gab es in Safari keine Option, um zwei Webseiten nebeneinander darzustellen. iOS 10 machte dieses Feature bereits möglich und wir zeigen Ihnen, wie das genau funktioniert.

So nutzen Sie den „Split View“-Modus in Safari am iPad

Nehmen Sie Ihr iPad Air 2, iPad (5. Generation) oder iPad Pro zur Hand und öffnen Sie zunächst einmal Safari. Oben sehen Sie die aktuellen Tabs. Um zwei Seiten nebeneinander zu sehen, drehen Sie das iPad in das Querformat. Nun halten Sie den Finger auf ein Tab gedrückt und ziehen es zum rechten Bildschirmrand. Sobald sich der Bildschirm teilt, können wir den Finger wieder anheben. Man kann nun auf zwei Seiten gleichzeitig surfen.

Um die Ansicht zu beenden, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder alle Tabs auf einer Seite schließen, um den Bildschirm nicht mehr zu teilen oder Sie können das Tab von der rechten Sie wieder in die Tableiste links ziehen, indem Sie Ihren Finger darauf halten und einfach an eine beliebige Stelle in der Tableiste ziehen.