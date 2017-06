22.06.2017 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Möglichkeiten für die Weiterleitung und das Sichern von E-Mails ist in Apples Mail-App unter iOS leider stark beschränkt. Die E-Mails lassen sicher weder über einen Messenger teilen, noch können Sie auf dem Gerät gespeichert werden. Diesen Anschein macht zumindest ein flüchtiger Blick in die App. Apple hat beide Funktionen integriert. Jedoch sind sie nicht ganz so intuitiv zu finden und zu bedienen, wie man es eigentlich von Apple gewöhnt ist. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie E-Mails als PDFs speichern.



So speichern Sie E-Mails als PDF am iPhone – mit 3D Touch

Nehmen Sie Ihr iPhone 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus zur Hand und öffnen Sie die Mail-App. Wählen Sie die E-Mail aus, die Sie gerne als PDF speichern möchten. Tippen Sie nun am unteren Rand auf die Aktionstaste, mit der Sie E-Mails weiterleiten, beantworten oder drucken können. Wählen Sie den Punkt „Drucken" aus.

Sie sehen nun eine kleine Vorschau. Drücken Sie erst leicht darauf, damit Sie die bekannte „3D Touch"-Vorschau sehen. Lassen Sie den Finger darauf. Drücken Sie jetzt etwas fester nach, um die Ansicht zu öffnen. Ihnen wird mit der neuen Ansicht auch der Teilen-Button eingeblendet. Tippen Sie darauf. Wählen Sie einen Cloudspeicher oder iBooks aus, um die E-Mail als PDF zu speichern. Alternativ können Sie die Mail auch zu den Notizen hinzufügen oder über einen Ihrer installierten Messaging-Dienste verschicken. Sie haben die freie Auswahl.

So speichern Sie E-Mails als PDF am iPhone – ohne 3D Touch

Sollten Sie kein iPhone mit 3D Touch besitzen, dann können Sie dennoch E-Mails als PDFs speichern. Folgen Sie dazu der obigen Anleitung bis zur Vorschau. Anstatt nun fest darauf zu drücken, ziehen Sie die Vorschau wie beim Zoom mit zwei Fingern groß. Anschließend können Sie das Dokument via Teilen-Button als PDF auf Ihrem Gerät oder einem Cloudspeicher sichern.