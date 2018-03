24.03.2018 - 13:30 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Sich fit zu halten bedeutet nicht, dass Sie Fitness-Fanatiker oder Marathonläufer sein müssen. Im Gegenteil, die Apple Watch hilft Ihnen dabei, jeden Tag aktiv zu sein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit der Apple Watch Ihre Ziele erreichen, smarter trainieren und ohne iPhone Musik hören.



Apple Watch (Bild: Apple)

Als Apple im September 2014 die Apple Watch vorstellte, wurde die Uhr von vielen als überflüssige Spielerei abgetan. Doch die smarte Watch hat mit den Jahren aufgeholt und ist mit den neuesten Modellen bereit für die Nutzung auch ohne iPhone. Erfahren Sie, wie Sie mit der Apple Watch Ihre täglichen Aktivitäten aufzeichnen, die Trainings-App richtig nutzen, Musik-Playlisten erstellen und übertragen und so spielend Ihre Fitnessziele erreichen.

Ringe schließen

Bewegen, Trainieren, Stehen: Als Apple-Watch-Träger kennen Sie die drei bunten Ringe, die Ihre Aktivität anzeigen, nur zu gut. Der rote Ring steht für die Bewegung, der grüne für Training und der blaue Ring steht für das Stehziel. Wenn Sie die Apple Watch tragen, fordert Sie die smarte Uhr jede Stunde dazu auf, sich eine Minute lang zu bewegen. So sollen Sie das von Apple festgelegte Stehziel von 12 Stunden erreichen. Auch hält es das Unternehmen aus Kalifornien für unerlässlich, dass Sie jeden Tag mindestens 30 Minuten lang trainieren. Diese vorgegebenen Ziele können Sie nicht ändern. Sie können in der App „Aktivität“ auf der Apple Watch jedoch Ihr tägliches Bewegungsziel ändern.

Stefanie Seidler „Wussten Sie schon, dass Sie Ihre Aktivitätsringe mit Ihren Freunden teilen können, um Ihre Motivation zu steigern?“

Aktivität teilen

Sie können Ihre täglichen Erfolge auch mit anderen teilen. Öffnen Sie dafür die Aktivität-App auf dem iPhone und tippen Sie auf „Teilen“. Tippen Sie auf das Plus in der oberen Leiste und wählen Sie einen Kontakt aus. Wischen Sie in der Aktivität-App auf der Apple Watch nach links, um sich die Erfolge Ihre Aktivität und die Ihrer Freunde anzeigen zu lassen.

Mehr Motivation durch Musik

Mit der richtigen Musik kommt die Motivation ganz von selbst. Sie können mit der Apple Watch nicht nur die Musikwiedergabe auf Ihrem iPhone steuern, Sie können auch Lieder und Playlisten direkt auf Ihrer Watch speichern. Dafür stehen Ihnen rund 2 GB – was in etwa 200 Liedern entspricht – des internen Speichers zur Verfügung. Um auch ohne iPhone Musik zu hören, müssen Sie erst Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit der Watch koppeln. Wenn Sie Ihre AirPods über Ihr iPhone einrichten, werden diese zugleich mit Ihrer Apple Watch gekoppelt.

Wenn Sie ein Apple-Music-Abo haben, können Sie mit Ihrer Apple Watch Series 3 automatisch auf Ihre Musikmediathek zugreifen. Wenn Sie Musik mit der Watch synchronisieren, werden der Apple Watch Ihre Lieblings-Playlisten und neue Titel automatisch hinzugefügt. Andere Mixe, die auf Ihrem Musikgeschmack basieren, werden Ihnen ebenfalls angezeigt.

Mit watchOS 4 führte Apple auch GymKit ein. Apple-Watch-Nutzer können so Daten direkt mit vernetzen Cardiogeräten austauschen. Leider noch nicht in Deutschland. (Bild: Screenshot)

Trainieren mit der Apple Watch

Mit der Trainings-App können Sie ihre einzelnen Workout-Sessions aufzeichnen und hilft Ihnen so, dass Sie in Form bleiben. In der Trainings-App sind verschiedene Trainingsarten voreingestellt. Folgende Sportarten stehen, je nach Generation Ihrer Apple Watch, zur Auswahl: Gehen, Laufen, Radfahren, Crosstrainer, Rudergerät, Stepper, HIIT, Schwimmen, Rollstuhl und Sonstiges. Wenn Sie eine Apple Watch Series 1 ohne eigenes GPS haben, können Sie diese für genauere Trainingseinheiten und Aktivitäten kalibrieren. Gehen Sie mit Ihrem iPhone zu einer flachen, weiten Ebene, bei der Sie guten GPS-Empfang haben und achten Sie auf einen klaren Himmel. Öffnen Sie die Training-App auf der Watch und tippen Sie auf „Laufen outdoor“. Tippen Sie auf die drei Punkte, um ein Ziel festzulegen. Laufen Sie etwa 20 Minuten in Ihrem normalen Tempo. Die Apple Watch kann so jedes Mal die Kalibrierung des Beschleunigungssensors optimieren.

Besonders praktisch ist die Funktion, dass automatisch eine Playlist wiedergegeben wird, wenn Sie ein Training starten. Das geschieht allerdings nur, wenn Sie die Funktion „Trainings-Playlist“ aktivieren und nicht bereits Musik beim Start des Trainings hören.

Spotify

Das Musik nicht nur gute Laune macht, sondern auch beim Training hilft, das haben auch die Nutzer von Spotify erkannt und Workout-Playlisten erstellt. Am fleißigsten wird übrigens in der norwegischen Hauptstadt Oslo zu Musik gesportelt. Hamburg befindet sich auf Platz 23, Berlin auf Platz 26. Leider gibt es bisher keine Spotify-App für die Apple Watch.

Beim Sport treibt nicht nur der Sprint den Puls in die Höhe, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man mit Musik effizienter trainiert. Für welche Lieder Sie sich entscheiden, hängt natürlich von Ihrem Musikgeschmack ab. Die Mac-Life-Redaktion verrät, welche Musik sie beim Sport antreibt.

Workshop: Bewegungsziel ändern

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 1: Öffnen Sie dafür auf Ihrer Watch die App „Aktivität“ und drücken Sie fest mit Force Touch auf den Bildschirm.

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 2: Jetzt können Sie das Bewegungsziel ändern. Drücken Sie auf Minus oder Plus, um Ihre tägliche Kalorienzahl zu ändern.

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 3: Sie können sich auch eine Wochenübersicht Ihrer Aktivitäten auf der Watch anzeigen lassen. 1 /3

Workshop: Trainings-Playlist erstellen

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 1: Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Apple Watch-App und tippen Sie dann am unteren Rand des Bildschirms auf den Tab „Meine Uhr“.

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 2: Scrollen Sie, bis Sie „Training“ finden und tippen Sie darauf. Tippen Sie anschließend auf „Trainings-Playlist“. 1 /2

Workshop: Alben und Playlisten synchronisieren

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 1: Wählen Sie eine Playlist aus, die Sie zuvor in der Musik-App auf Ihrem iPhone erstellt haben.

Workshop: Kabellosen Kopfhörer koppeln

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 1: Schließen Sie die Apple Watch an das Ladegerät an, und vergewissern Sie sich, dass das Gerät geladen wird.

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 2: Aktivieren Sie auf Ihrem iPhone Bluetooth. Öffnen Sie dann die Apple-Watch-App und tippen Sie auf den Tab „Meine Uhr“. 1 /2

Workshop: Training starten

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 1: Tippen Sie auf „Musik“ und dann auf „Musik hinzufügen“. Wählen Sie jetzt die Playlisten aus, die Sie synchronisieren möchten.

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 2: Bevor Sie Musik hören können, müssen Sie Ihre Kopfhörer koppeln. Aktivieren Sie dazu den Kopplungsmodus Ihrer Kopfhörer.

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 3: Wählen Sie auf der Watch Einstellung > Bluetooth. Jetzt sucht Ihre Apple Watch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.

Smart, fit, schön: Start in den Frühling mit der Apple Watch (Bild: Screenshot) Schritt 4: Wählen Sie Ihre kabellosen Kopfhörer aus und geben Sie bei Aufforderung ihren PIN ein, um Ihre Apple Watch zu entsperren. 1 /4