13.10.2017 - 10:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Öffnet man mit Safari eine Webseite – wie etwa Maclife.de – dann könnte Sie ein Popup darauf aufmerksam machen, dass Sie stets per Push-Mitteilung über Neuigkeiten benachrichtigt werden. Wie andere Mitteilungen werden auch diese kurz als Banner am rechten Bildschirmrand eingeblendet und anschließend in der Mitteilungszentrale abgelegt. Sollten Sie bestimmte Safari-Mitteilungen nicht mehr erhalten wollen, können sie auch einfach deaktiviert werden.



Safari: Push-Mitteilungen einzelner Webseiten abbestellen

Öffnen Sie zunächst Safari auf Ihrem Mac, sofern Sie das noch nicht getan haben. Klicken Sie dann auf „Safari“ > „Einstellungen“ in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand. Wählen Sie dort den Reiter „Websites“ aus und klicken anschließend in der Seitenleiste auf „Mitteilungen“. Hier werden Ihnen sämtliche aufgerufene Webseiten aufgelistet, die über die Push-Mitteilungs-Funktion verfügen. Hinter jeder Webseite wird angezeigt, ob Sie die Mitteilungen bereits erlauben oder nicht.

Wähle Sie aus dem Dropdown-Menü „Nicht erlauben“ aus, um zukünftig keine Push-Benachrichtigungen mehr von der gewählten Webseite zu erhalten. Möchten Sie die komfortablen Hinweise wieder erhalten, dann wähle „erlauben“ aus.

Möchten Sie in Zukunft auf Webseiten nicht mehr gefragt werden, ob Sie Push-Benachrichtigungen erhalten möchten, dann können Sie den Haken vor „Webseites erlauben, nach Berichtigungen zum Senden von Push-Benachrichtigungen zu fragen“ entfernen.

Hinweis: Entfernt man eine Webseite von der Liste, dann wird diese beim nächsten Aufruf wieder fragen, ob Sie Mitteilungen erhalten möchten.