05.07.2017 - 08:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit Jahren gibt es im Internet die Initiative „Mobile first", die Website-Entwickler dazu auffordert Internetauftritte zuerst für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets zu optimieren, bevor man sie schließlich für Desktop-Rechner umsetzt. Durch die spezielle Optimierung gibt es allerdings ein Problem: Es fehlen oftmals wichtige Funktion. Gut, dass Apples Safari-Browser Webseiten auch in Ihrer Desktop-Version anfordern kann.



Auch am iPhone kann man auf die Desktop-Version von Webseiten zugreifen (Bild: CC0)

Wenn Sie mit dem iPhone oder iPad im Internet surfen, dann werden Sie bereits festgestellt haben, dass eine Vielzahl an Webseiten speziell für die kleinen Geräte optimiert wurden. Dies hat natürlich den Vorteil einer besseren Übersicht und Lesbar, bringt aber in Einzelfällen auch Nachteile. Zusammen mit der Reduzierung auf das Nötigste fehlen oftmals auch wertvolle Funktionen beziehungsweise Seitenelemente, die Sie schneller in bestimmte Bereiche der Website bringt.

So fordern Sie Desktop-Versionen von Webseiten in Safari an

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone oder iPad zur Hand und öffnen den vorinstallierten Safari-Webbrowser. Rufen Sie nun eine beliebige Webseite, die wie maclife.de für Smartphones und Tablets optimiert ist, auf.

Danach halten Sie Ihren Finger auf das Neuladen-Symbol rechts in der Adressleiste gedrückt. Am unteren Bildschirmrand erscheint die Option „Desktop-Site anfordern“. Mit einem Fingertipp darauf wird die aktuelle Seite direkt als Desktop-Seite neu geladen.

Alternativ dazu können Sie auch auf das Teilen-Symbol am unteren Bildschirmrand tippen. Scrollen Sie in der untersten Reihe durch die Funktionen, bis Sie die Option „Desktop-Site anfordern“ sehen. Tippen Sie darauf und die Seite wird ebenfalls in ihrer Desktop-Version neu geladen.