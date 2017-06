30.06.2017 - 08:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als die Apple Watch erschien, hatte Apple noch nicht allzu viele Sicherheitsmechanismen integriert. Dies änderte sich im Laufe der großen Updates, sodass sich zur ursprünglichen Codesperre auch die Kopplung an die Apple-ID, wie beim iPhone, und auch eine Suchfunktion hinzugesellten. Trotz der Möglichkeiten gibt es noch immer Nutzer, die keine Codesperre eingerichtet haben. Diesesollte jedoch unbedingt eingestellt werden.



Der Sperrcode ist ein wichtiger Schutz für die Apple Watch (Bild: CC0)

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Ihre Watch mit einer Codesperre zu versehen – entweder können Sie diese direkt über die Smartwatch einrichten oder aber Sie nutzen die Watch-App auf Ihrem gekoppelten iPhone. Beide Wege haben natürlich Ihre Vor- und Nachteile in Sachen Komfort.

Codesperre für die Apple Watch direkt am Handgelenk einrichten

Aktivieren Sie das Display der Apple Watch und drücken Sie einmal die digitale Krone. Wählen Sie anschließend die Einstellungs-App (Zahnrad-Icon) aus. Diese Option für die Codesperre befindet sich ganz unten in den Einstellungen, zusätzlich können Sie den Code hier jederzeit ändern oder die Entsperrung an das iPhone koppeln. Allerdings fehlt in den Einstellungen die Option zum automatischen Löschen der Daten nach zehn Fehleingaben sowie das Festlegen komplizierterer Codes.

Codesperre für die Apple Watch mit der Watch-App einrichten

In der Watch-App Ihres iPhone finden Sie im Reiter „Meine Uhr" unter dem Menüpunkt „Code“ diverse Einstellmöglichkeiten. Hier können Sie auch die Sperre sowohl aktivieren, deaktivieren oder später auch den Code ändern. Zusätzlich bietet man Ihnen die Möglichkeit, bei mehrfacher Falscheingabe des Codes sämtliche Daten von der Apple Watch zu löschen. Gerade wegen sensibler Daten (Apple Pay, Fitness Daten, Nachrichten, usw.) sollte man die letzte Option aktivieren. Um den Code nicht immer auf dem kleinen Display eingeben zu müssen, können Sie die Entsperrung an die gleichzeitige Entsperrung des iPhone koppeln.