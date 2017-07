Die Funktion „Mission Control“ ist seit 2011 in OS X (heute macOS) integriert und wurde zuerst als Teil von OS X Lion vorgestellt. Die Wurzeln gehen aber auf „Exposé“ zurück, was bereits 2003 in OS X 10.3 Panther debütierte. Wie der Name bereits andeutet, kann „Mission Control“ als Kontrollzentrum für Ihren Mac fungieren. Wir erklären Ihnen, wie Sie in macOS Sierra noch effizienter mit mehreren Schreibtischen arbeiten.

App-Logo von Mission Control

Tatsächlich können Sie Ihren Mac aber auch jahrelang nutzen, ohne es je zu aktivieren. Dennoch ist es praktisch, wenn Sie diese eine App wiederfinden wollen, die Sie irgendwie verloren haben oder wenn Sie sich einfach einen Überblick über die laufenden Apps verschaffen wollen. Mit OS X El Capitan hat Apple Mission Control verbessert; der Hintergrund erscheint nicht mehr verschwommen und die Thumbnails werden erst beim Überfahren mit dem Mauszeiger angezeigt.

Mission Control erklärt

Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Funktionen und Einstellungen von Mission Control und wie Sie Ihre Apps und virtuellen Schreibtische verwalten.

Mission Control in macOS Sierra erklärt

1. Laufende Apps

Wenn Sie Mission Control starten, werden die Fenster aller laufenden Apps verkleinert nebeneinander dargestellt, so dass Sie einen guten Überblick erhalten.

2. Spaces-Leiste

Bewegen Sie den Mauszeiger in Mission Control an den oberen Bildschirmrand, werden verkleinerte Vorschaubilder aller virtuellen Schreibtische eingeblendet.

3. Space hinzufügen

Um einen neuen leeren virtuellen Schreibtisch hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf das Plus. Zum Entfernen halten Sie den Mauszeiger über einem Desktop, bis ein X erscheint.

4. Das Dock

Das Dock bleibt auch bei aktivierter Mission Control sichtbar. So können Sie jederzeit eine beliebige App aus dem Dock starten. Bei Apps im Vollbild wird das Dock ausgeblendet.

Nach App gruppieren Voreingestellt ist, dass jedes Fenster in Mission Control einzeln dargestellt wird. Für noch mehr Übersicht können Sie die Fenster nach Programmen gruppiert anzeigen lassen.

Workshop: So navigieren Sie in Mission Control unter macOS Sierra