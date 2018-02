15.02.2018 - 12:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Mit der Mail-App gibt uns Apple eine tolle Applikation mit vielen Funktionen zur Verwaltung der täglichen E-Mails an die Hand. Dabei lassen sich schnell auch weitere Accounts hinzufügen, um sämtliche Postfächer an einem Ort zu organisieren. Allerdings fiel uns in letzter Zeit ein Problem mit verschiedenen Anbietern auf. Wir wurden, trotz mehrfacher Eingabe, weiterhin nach dem Passwort für den Account gefragt. Die Ursache kann vielfältig sein.

Ab und an taucht beim Verwenden von Mail ein Pop-Up-Menü auf, das uns zur erneuten Passwort-Eingabe für ein E-Mail-Konto auffordert. Selbst nach mehrmaliger (korrekten) Eingabe erschien das Menü wiederholt. Das Problem liegt dann wahrscheinlich weniger an der App als vielmehr an dem E-Mail-Anbieter. So kann dieser aus verschiedenen Gründen den Zugriff auf das Konto verweigern. Folgende Punkte sollten Sie daher überprüfen:

Neues Passwort?

Eventuell haben Sie Ihr Passwort kürzlich auf einem anderen Gerät aktualisiert und dieses noch nicht am Mac übernommen. Überprüfen Sie dies beispielsweise in Safari, indem Sie sich manuell in den Account einloggen. Vergewissern Sie sich bei erfolgreichem Einloggen, ob Sie dasselbe Passwort eingeben haben.

Kennwort aktualisieren

Manchmal fordern die Dienstanbieter Nutzer dazu auf, das Passwort aus Sicherheitsgründen zu aktualisieren oder zurückzusetzen. Dazu sollte man die Webseite des Anbieters besuchen und sich einloggen. Oftmals wird der Vorgang bereits beim Login-Versuch in die Wege geleitet. Geben Sie anschließend das neue Passwort in der Mail-App ein.

Gesperrteres Nutzerkonto

In seltenen Fällen wird der Account durch den Anbieter gesperrt oder deaktiviert. Dies kann durch ein überfülltes Postfach oder als Sicherheitsmaßnahme nach gescheiterten Login-Versuchen erfolgt sein. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Anbieters.

