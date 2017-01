06.01.2017 - 12:23 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im Rahmen seines CES-Auftritts hat der Zubehörhersteller Griffin sein BreakSafe-Lineup um einige neue Produkte erweitert. Mit dem BreakSafe-Zubehör möchte das Unternehmen Apples langsam dahinscheidenden MagSafe-Anschluss beerben. Herausgekommen sind dabei praktische Accessoires, die Ihren Geräten notfalls das Leben retten können. Dazu zählen ein überarbeitetes USB-C-Kabel, ein USB-A-Adapter, ein KFZ-Ladegerät und Wandladegerät.



Im letzten April brachte Griffin ein USB-C-Ladekabel mit BreakSafe-Verbindung für das 12-Zoll-MacBook auf den Markt. Theoretisch könnte dies auch am neuen MacBook Pro verwendet werden. Allerdings gibt es hierbei ein Problem. Es lädt nur mit 60W, was natürlich für ein normales MacBook und gerade noch so für ein 13-Zoll-„MacBook Pro" ausreicht. Man hat das Ladekabel daher nun aktualisiert, sodass es bis zu 100W unterstützt – also nochmal mehr als die 87W, die vom 15-Zoll-Modell gefordert werden. Mit der neuen Version wurde auch das Design überarbeitet und wirkt nun nicht mehr ganz so elegant wie der Vorgänger. Dies neue Version soll erst im zweiten Quartal 2017 erscheinen und wird wohl wieder 34,99 Euro kosten.

Daneben wird man auch einen USB BreakSafe Adapter anbieten, der aus jedem USB-A-Kabel ein MagSa... BreakSafe-Kabel macht. Dieser unterstützt sowohl die Stromzufuhr als auch eine Datenübertragung mit bis zu 480Mbps. Erscheinen soll er schon im ersten Quartal 2017 und geht für 19 US-Dollar über die Ladentheke.

Im zweiten Quartal 2017 kommen jedoch weitere Ladegerät von Griff mit der BreakSafe-Verbindung. So wird es ein KFZ-Ladegerät und auch ein Wandladegerät mit der magnetischen Verbindung geben. Damit bietet man eine einfache und sichere Möglichkeit zum Laden kleinerer Geräte wie Tablets und Smartphones mit 15W an. Beide Geräte sollen zum Start etwa 40 US-Dollar kosten.