10.01.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn Sie gerade erst von einem Windows-PC auf einen Mac umgestiegen sind, dann werden Sie schon festgestellt haben, dass vieles anders funktioniert als bisher gewohnt. Das @ liegt etwa auf dem (L) und auch sonst klappen viele der bekannten Kurzbefehle nicht sofort. Wir möchten Ihnen daher kurz die wichtigsten Shortcuts am Mac vorstellen, damit Sie Ihren Computer richtig im Griff haben.



Ausschneiden, kopieren, einfügen und rückgängig machen gehören wohl zu den wichtigsten Shortcuts am Mac. Daher sollte man sie unbedingt kennen, da man mit Ihnen nicht nur Texte verschieben kann, sondern auch Dateien. Daneben kann man damit gerade geschlossene Tabs in Safari wieder öffnen. Daher sollten Sie diese Kurzbefehle zu Ihrem Grundrepertoire machen:

Ausschneiden : Befehlstaste (cmd) + (x)

: Befehlstaste (cmd) + (x) Kopieren : Befehlstaste (cmd) + (c)

: Befehlstaste (cmd) + (c) Einfügen : Befehlstaste (cmd) + (v)

: Befehlstaste (cmd) + (v) Rückgängig machen: Befehlstaste (cmd) + (z)

Mit letzterem Befehl lassen sich die meisten Aktionen rückgängig machen. Gerade gelöschte Dateien lassen sich wiederherstellen, geänderte Texte können wiederhergestellt werden und auch gerade geschlossene Tabs können in Safari erneut geöffnet werden. Natürlich gibt es noch weitere Anwendungsbereich, die hier nicht aufgeführt wurden.

Weitere praktische Shortcuts

Alles auswählen : Befehlstaste (cmd) + (a)

: Befehlstaste (cmd) + (a) Suche starten : Befehlstaste (cmd) + (f)

: Befehlstaste (cmd) + (f) Neues Fenster öffnen : Befehlstaste (cmd) + (n)

: Befehlstaste (cmd) + (n) Fenster schließen : Befehlstaste (cmd) + (w)

: Befehlstaste (cmd) + (w) Drucken : Befehlstaste (cmd) + (p)

: Befehlstaste (cmd) + (p) Datei sichern : Befehlstaste (cmd) + (s)

: Befehlstaste (cmd) + (s) App wechseln : Befehlstaste (cmd) + Tabulatortaste

: Befehlstaste (cmd) + Tabulatortaste App schließen : Befehlstaste (cmd) + (q)

: Befehlstaste (cmd) + (q) Spotlight-Suche : Befehlstaste (cmd) + Leertaste

: Befehlstaste (cmd) + Leertaste Neues Tab öffnen (Finder & Safari): Befehlstaste (cmd) + (t)

Nicht alle Shortcuts funktionieren auch in jeder App in jeder App gleich. So lassen sich nicht in jeder App neue Fenster oder Tabs öffnen, die Seite ausdrucken oder die Datei sichern. Einige Kurzbefehle, beispielsweise zum Schließen von Fenster und Apps oder die Spotlight-Suche, sind hingegen systemweit unabhängig von den Apps verfügbar.