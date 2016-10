In vorherigen Versionen von Apples Desktop-Betriebssystem war es nur sehr eingeschränkt möglich, die Symbole in der Menüleiste umzusortieren. Das ändert sich nun mit macOS Sierra. Wir erklären Ihnen, wie das funktioniert.

macOS Sierra auf dem MacBook (Bild: Apple)

Wenn Sie gerne die Symbole in Ihrer Menüleiste am Mac völlig frei umsortieren wollten, musste Sie zu Software von Drittanbietern greifen. Von Haus aus funktionierte das nur mit Einschränkungen. Im neuen Betriebssystem können Sie ab sofort „fast“ jedes Symbol umsortieren. Die Betonung liegt auf fast, da Sie nur ein einziges Symbol nicht in seiner Position verändern können: dasjenige der Nachrichtenzentrale. Apple legt Wert darauf, dass es sich immer in der rechten oberen Ecke befindet.

Symbole in Menüleiste umsortieren

Alles, was Sie tun müssen, um ein Symbol in der Menüleiste zu verschieben, ist die [cmd]-Taste gedrückt zu halten, während Sie mit der Maus auf das Icon klicken. Ziehen Sie dann die Maus umher und ändern Sie die Position der Symbole. Das gilt auch für die Spotlight-Lupe oder das Siri-Emblem.