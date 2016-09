Das neue macOS Sierra bietet eine umfangreiche Integration Siris. Der Sprachassistent ist erstmals mit von der Partie und hat schon das Sagen. So können Sie mit dem Computergehirn den eigenen Mac schlafen legen, oder ihn sogar ganz herunterfahren. Das geht äußerst fix und lässt keine Zeit mehr zum Nachdenken.

Siri in macOS Sierra (Bild: Apple)

Die allermeisten Mac-Nutzer werden, wenn Sie den eigenen Mac schlafen legen wollten (in den Ruhezustand versetzen), wahrscheinlich auf das Mac-Symbol klicken. In einem zweiten Schritt kann man dann den Punkt „Ruhezustand“ auswählen.

Eigenen Mac mittels Siri schlafen legen

Mit Siri geht das in macOS Sierra einfacher. Per Sprache können Sie den Assistenten anweisen, das gleiche zu tun. Apple erlaubt dabei die Nutzung unterschiedlicher Phrasen. Sie können zum Beispiel sagen: „Leg das MacBook schlafen.“ Oder aber Sie formulieren: „Versetz das MacBook in den Ruhezustand.“ Unmittelbar nachdem Sie dies gesagt haben und Siri den Befehl interpretiert hat, wird der Bildschirm des Mac abgedunkelt und dieser in den Ruhezustand versetzt. Haben Sie eingestellt, dass Siri die Antworten vorlesen soll, dauert es mindestens noch so lange, bis der Sprachassistent dieser Aufgabe nachgekommen ist.

Siri-Dialog zeigt ein Gespräch, um den Mac schlafen zu legen. (Bild: Screenshot)

Berühren Sie das Trackpad, wackeln mit der Maus, oder tippen auf der Tastatur, um den Mac wieder zu wecken. Sie werden dann vom Login-Bildschirm begrüßt und müssen sich erneut am System anmelden.

Mac per Sprachassistent herunterfahren oder neustarten

Auf die gleiche Art und Weise, wie Sie Siri anweisen können, den Mac in den Ruhezustand zu versetzen, ist es möglich, ihn neuzustarten oder herunterzufahren. Sagen die dazu beispielsweise einfach: „Starte den iMac neu.“