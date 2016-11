Die Optimierungsmöglichkeit „Chaos reduzieren“ im neuen macOS Sierra gehört zu einem größeren Funktionskomplex, den Apple „Optimierter Speicherplatz“ nennt. Anders als bei vielen Funktionen, die sonst in diesem Rahmen bereitgehalten werden, müssen Sie beim Aufräumen in diesem Fall mithelfen. Wir zeigen Ihnen, was Sie tun können.

Chaos reduzieren in macOS Sierra (Bild: CC0, Montage: Mac Life)

Statt wie bei der Option „Speicher optimieren“ sich zurückzulehnen, geht es beim „Chaos reduzieren“ gerade darum, dass Sie selbst Ihr System aufräumen.

„Chaos reduzieren“

Apple unterstützt Sie allerdings dabei, indem es Ihnen die notwendigen Informationen an die Hand gibt. Im neuen Dialog „Speicherverwaltung“, den Sie mittels Tastaturkombination [cmd] + [u] in der „Systeminformationen“-App erreichen, werden Sie auf das neue Feature gestoßen.

Ein Klick auf den Button „Chaos reduzieren“ innerhalb des Empfehlungsdialogs wechselt zunächst zur Anzeige Ihrer Dokumente. In einem ersten Tab werden Ihnen dabei „große Dateien“ angezeigt. Vielleicht handelt es sich dabei um Medien oder Archive, die Sie nicht mehr benötigen. In der Auflistung können Sie die Dateien zum Beispiel nach ihrer Größe sortieren. Hilfreich ist allerdings der Filter für die „letzte Verwendung“. Wenn Sie auf diese Weise feststellen, dass Sie eine Datei schon mehrere Monate oder womöglich noch länger nicht mehr genutzt haben, liegt es nahe, sie zu löschen. Das können Sie aus der Übersicht heraus erledigen.

Chaos reduzieren in macOS Sierra (Bild: Screenshot)

Darüber hinaus gibt es in diesem Dialog noch den Tab „Downloads“. Die Übersicht entspricht dem Inhalt des Downloads-Ordners. Darin speichern Sie zumeist Dateien aus dem Internet, die Sie womöglich nicht mehr benötigen. Auch hier können Sie nach Größe oder Zugriffsdatum sortieren und die Dateien löschen.

Große Dateien, die Speicher verbrauchen (Bild: Alexander Trust)

Genauso funktioniert dies in der dritten Auflistung, die „Dateiübersicht“ genannt wird. Sie sehen darin alle Ordner Ihrer Festplatte und werden über die Größe derselben informiert. Diese Übersicht ist eher dazu gedacht zu „stöbern“. Vielleicht finden Sie so Dateien, die vielleicht noch nicht so alt sind, aber in einem Ordner sehr viel Platz wegnehmen. Dazu zählen beispielsweise kürzlich hinzugefügt temporäre Dateien, oder Cache- und Log-Dateien.