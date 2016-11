Ohne Ankündigung hatte Apple in einer Vorgängerversion von macOS Sierra die Möglichkeit zur Einstellung von RAID-Systemen aus dem Festplattendienstprogramm entfernt. Nun ist sie wieder da. Wir erklären Ihnen, wo Sie sie finden.

RAID-Assistent in macOS Sierra (Bild: Screenshot)

Nutzer, die mehr als eine Festplatte in Ihrem Mac installiert haben, gibt es heutzutage nicht mehr so viele. Denn in der Praxis gibt es vor allem nur noch den Mac Pro, der dazu in der Lage ist, mehrere Festplatten in sich aufzunehmen. Doch man kann auch externe Laufwerke als Festplattenersatz verwenden und diese dann in einem RAID-Verbund zusammenschalten.

RAID-Assistent im Festplattendienstprogramm

Starten Sie das Festplattendienstprogramm. Über die Menüleiste finden Sie im Punkt „Ablage“ ein Untermenü. Darin findet sich ganz unten der Hinweis auf den „RAID-Assistent“. Mit einem Klick starten Sie diesen. Apple bietet Ihnen darüber die Möglichkeit zu RAID0 und RAID1, sowie dem einfachen Zusammenschalten von zwei oder mehr Festplatten zu einem großen Speicher.

Bei RAID0 werden die Daten gleichmäßig auf den Laufwerken verteilt. Bei Schreibprozessen werden die Daten verteilt geschrieben und somit theoretisch doppelt so schnell. Diese Modus ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Bei RAID1 hingegen werden die Daten gespiegelt. Laufwerk 2 ist eine Eins-zu-Eins-Kopie von Laufwerk 1. Dieser Modus dient vor allem der Sicherheit.