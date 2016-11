Apple hat Xcode 8 einige neue Funktionen und Verbesserungen spendiert. Die finale Version wurde zusammen mit macOS Sierra veröffentlicht. Eine Funktion, auf die wir in jedem Fall hinweisen wollen, ist die Erkennung von Laufzeitfehlern. Entwickler können diese beobachten und darüber auch beheben.

Laufzeitfehler in Xcode 8 finden (Bild: Apple)

Bislang ist Fehlersuche in Xcode auf Fehler während der Erstellung der App, sogenannte „builttime issues“ beschränkt. Neu in Xcode 8 kommen die „runtime issues“ hinzu. Sie werden auf die gleiche Weise optisch in der IDE angezeigt. Beispielsweise sehen Sie als Entwickler in der Symbolleiste ein weißes Ausrufezeichen auf rotem Grund und eine Zahl daneben, wenn Fehler zur Laufzeit gefunden wurden. Diese können Sie über eine Simulation der App auf einem gewissen Gerät provozieren.

In der Seitenleiste hat der Bereich für gefundene Fehler einen weiteren Tab für Laufzeitfehler erhalten, sodass diese getrennt von Fehlern bei der Programmerstellung angezeigt werden.

Apple hat für Sie drei Kategorien von Laufzeitfehlern kategorisiert: Solche, die mit der Benutzeroberfläche zu tun haben, andere, die mit dem Speicher zu tun haben, und solche, die mit der allgemeinen Performance („threading“) zu tun haben. Viele der neuen Funktionen sind für tvOS, macOS und iOS anwendbar.

Speicher analysieren und Probleme beheben

Besonders stolz zeigt Apple sich aber über die Möglichkeit, Speicher-Fehler zu identifizieren. Wenn Sie Ihre App auf eine Weise programmiert haben, die zu viel Speicher verbraucht und damit die App unbrauchbar machen würde, können Sie dem vorbeugen. Schon in der Simulation stellen Sie wahlweise Flaschenhälse oder andere Speicherfehler fest. Sie können sogar, ähnlich einem EKG, die graphische Aufzeichnung starten, und gleichzeitig Ihre App simulieren. Navigieren Sie in Ihrer App, und Sie können Schwierigkeiten sofort „sehen“. Wenige Klicks führen Sie zum Quellcode, den Sie entsprechend anpassen können.