Apple hat die API-Referenz in Xcode 8 nicht ohne Grund überarbeitet und die Themen für seine vier Plattformen iOS, macOS, tvOS und watchOS zusammengelegt. Sie sollen einfacher für alle Apple-Hardware entwickeln können. Eine weitere Hilfe in diesem Kontext ist der überarbeitete Interface Builder, der jetzt eine gerätespezifische Vorschau anbietet, und zwar direkt im Editor.

Interface Builder in Xcode 8 (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Alexander Trust)

Im Interface Builder können Sie die Benutzeroberfläche für Ihre App planen und programmieren. Da es unterschiedliche Displaygrößen beispielsweise beim iPhone oder iPad gibt, ist es gut, das Ergebnis zu vergleichen und Anpassungen vorzunehmen, je nachdem, auf welchem Gerät Ihre Software angezeigt wird.

Verbesserungen im Interface Builder in Xcode 8

In vorherigen Versionen von Xcode mussten Sie umständlich den Weg über das Menü gehen, um sich die Anzeige Ihrer App auf einzelnen Geräten vor Augen zu führen. Im neuen Xcode 8 geht das nun deutlich einfacher. Denn bereits in der IDE ist unterhalb des Editorfensters eine Übersicht aller kompatiblen Gerätetypen in Form von Symbolgrafiken enthalten. Ein Klick auf eines der Icons genügt und Sie sehen Ihre Benutzeroberfläche in der Größe und mit den Limitierungen des entsprechenden iPhone- oder iPad-Modells.