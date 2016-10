Vielleicht haben Sie es schon gemerkt, aber Apple hat im neuen iTunes 12.5 den Bereich für sein Streaming-Angebot Apple Music überarbeitet. In Optik und Funktion lehnt sich die Software am Mac an iOS 10 an. Wir zeigen Ihnen, wie Sie von den neuen Funktionen profitieren, indem Sie Apple Music nach Neuheiten durchstöbern.

Musik entdecken mit Apple Music in macOS Sierra (Bild: CC0)

Öffnen Sie das neue iTunes und darin den Musik-Bereich. Klicken Sie auf „Entdecken“. Neben dem Titel der Rubrik finden Sie eine Reihe von Navigationsmöglichkeiten. Doch diejenige, mit der wir uns befassen, ist in diesem Fall bereits vorausgewählt: „Neue Musik“.

Neuheiten in Apple Music entdecken

Sie sehen zuoberst ein Karussell mit Vorschlägen zu neuen Inhalten auf Apple Music. Dabei handelt es sich um Soundtracks, Singles, ganze Alben aber auch Musikvideos. Ein Klick auf eines der Karussell-Objekte öffnet die entsprechende Seite.

Wenn Sie etwas weiter runter scrollen, sehen Sie zunächst den Bereich „aktuelle Songs“. Darin werden Ihnen neue Musiktitel an die Hand gegeben. Ist Ihnen die Übersicht zu kurz klicken Sie auf „Alle anzeigen“ und sehen dann eine Liste mit deutlich mehr neuen Songs.

Daneben präsentiert Apple Ihnen außerdem im Bereich „Neue Musik“ aktuelle Musikalben, neue Playlisten und Vorschläge anhand Ihres eigenen Musikgeschmacks. Zu guter Letzt – ganz unten auf der Übersichtsseite – finden Sie den Zugang zu neuen Musikvideos, die im Rahmen von Apple Music abrufbar sind.