Apples Sprachassistent Siri hat den Nutzer am iPhone oder iPad immer schon geduzt. Doch das Computergehirn werkelt jetzt auch in macOS Sierra am Mac. Darüber hinaus hat Apple aber die Hilfstexte des Betriebssystems überarbeiten lassen. Sie sind in der Ansprache ebenfalls auf das persönlichere Du angepasst worden, genauso viele Inhalte in Dialogfenstern. Wir stellen Ihnen ein paar Beispiele vor.

Siri duzt Sie

Das prominenteste Beispiel für den persönlichen Ton in macOS Sierra ist Apples Sprachassistent. Wenn Sie mit dem Computergehirn kommunizieren spricht es Sie in manchen Situationen sogar beim Namen an.

Dialogfenster enthalten Du

Schon während der Betaphase von macOS Sierra hat Apple frühzeitig erste Änderungen eingefügt. Wenn Sie die Inhalte aus dem Papierkorb dauerhaft löschen möchten ([cmd] + [shift] + [löschtaste]), fragt das System Sie nun: „Möchtest du die Objekte im Papierkorb wirklich endgültig löschen?“ Wenn Sie hingegen bei Safari den Modus zum privaten Surfen aktivieren, werden Sie über eine Info am oberen Bildrand unter anderem informiert: „Safari wird dein Nutzungsverhalten für alle Tabs in diesem Fenster nicht aufzeichnen.“

Hilfetexte überarbeitet

Bislang sind allerdings viele der Hilfetexte in macOS Sierra noch auf das Siezen ausgerichtet. Es ist unklar, warum Apple an dieser Stelle so eine Inkonsistenz erzeugt.