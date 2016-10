Apple hat die Nachrichtenzentrale in macOS Sierra gegenüber der Vorgängerversion OS X El Capitan überarbeitet. Neben der Möglichkeit Siri-Widgets zu integrieren ist sie in erster Linie optisch überarbeitet worden. Sie erwartet nun beim Aufruf ein helles Farbschema. Wir stellen Ihnen die neue Variante vor.

Nachrichtenzentrale in macOS Sierra (Bild: Alexander Trust)

In der Nachrichtenzentrale, die Sie auch von iOS kennen, werden neben Benachrichtigungen von unterschiedlichen Apps Zusatzinformationen mit Hilfe von „Widgets“ angezeigt. In macOS Sierra erreichen Sie die Nachrichtenzentrale beispielsweise durch einen Klick auf das entsprechende Symbol ganz rechts in der Menüleiste.

So sieht die neue Nachrichtenzentrale aus

In vorherigen Versionen von OS X hat Apple die Nachrichtenzentrale so „ganz anders“ gestaltet. Sie waren vielleicht irritiert durch die dunkle Farbgebung gegenüber der sonst hellen Benutzeroberfläche mit transparenten Elementen. In macOS Sierra erstrahlt die Nachrichtenzentrale nun ihrerseits ebenso in hellen Farben und nutzt Transparenz-Effekte, wie Sie dem Screenshot entnehmen können, den wir beigefügt haben.

Siri-Widgets hinzufügen

Die Nachrichtenzentrale wird im neuen macOS Sierra für Sie womöglich ein deutlich häufigerer Anlaufpunkt werden. Denn Suchergebnisse von Siri können Sie als Widget in der Zentrale speichern. Klicken Sie dazu einfach auf das Plus-Symbol am rechten Rand eines Siri-Dialogs. Sie können auf diese Weise beispielsweise stetig aktualisierte Sportergebnisse Ihres Lieblings-Fußballvereins aus der Bundesliga abrufen oder die Tabelle. Natürlich sind die Inhalte in Siri-Widgets auch zur späteren Weiterarbeit gedacht, wenn Sie beispielsweise eine Suche nach Bildern durchgeführt haben.