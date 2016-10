Mit der Veröffentlichung des neuen macOS Sierra hat Apple auch den Fundus an integrierten Wörterbüchern vergrößert. Zwar sind die neuen Wörterbücher in erster Linie auf asiatische Sprachen ausgelegt, doch es bietet uns die Möglichkeit, zu erläutern, wie man am Mac überhaupt mit den Lexika umgeht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die neuen Wörterbücher aktivieren.

Lexikon-App in macOS Sierra (Bild: Alexander Trust)

Wörterbücher in macOS sind nicht einfach nur da. Schon seit einigen Jahren spielen Sie eine zunehmend wichtigere Rolle in Apples Desktop-Betriebssystem. Denn sie sind zum Beispiel in die Spotlight-Suche integriert und erlauben so das schnelle Nachschlagen von Informationen. Doch auch aus dem Browser und anderen Apps heraus können Sie Wortbedeutungen „nachschlagen“. Als Nutzer eines Magic Trackpad oder den Force-Touch-Trackpads an neueren MacBook funktioniert das sogar über eine Geste sehr einfach.

Neue Wörterbücher aktivieren

Wenn Sie neue Wörterbücher aktivieren wollen, öffnen Sie dazu zunächst die Lexikon-App. Öffnen Sie dann den Einstellungen-Dialog ([cmd] + [,]). Ihnen wird eine Liste aller verfügbaren Wörterbücher für die Lexikon-App angezeigt. Mittels Klick in die entsprechende Checkbox aktivieren oder deaktivieren Sie es.

Wörterbücher hinzufügen über Lexikon-App (Bild: Alexander Trust)

Neu in macOS Sierra soll beispielsweise das Wörterbuch für vereinfachtes, traditionalles Chinesisch zu Englisch sein.