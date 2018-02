14.02.2018 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Über QR-Codes kann man verschiedene Funktionen abrufen (Bild: Benjamin Otterstein)

In Magazinen, auf Büchern, auf Visitenkarten, auf Anzeigen, in Handbüchern und vielen weiteren Medien sind QR-Codes zu finden. Diese einfach aussehenden codierten Bilder können Träger für vielfältige Informationen sein. Von Weblinks über digitale Visitenkarten bis hinzu Kalendereinträgen und WLAN-Informationen können sich viele Formate dahinter verstecken. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie QR-Codes am Mac erstellen können.

Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es für QR-Codes viele Anwendungsgebiete. Auch im privaten Bereich können solche Codes durchaus Verwendung finden – vor allem seitdem Apple mit iOS 11 die QR-Code-Erfassung direkt in die Kamera-App von iPhone und iPad integriert hat. Gute Beispiele für die Verwendung sind Visitenkarten sowie WLAN-Zugangsdaten. Letztere sind sehr praktisch, wenn Freunde, Bekannte oder Verwandte zu Besuch kommen und man Ihnen schnellen Zugriff geben möchte, ohne überlegen zu müssen, welche die eigene SSID ist und an welchem Ort man noch gleich das Passwort gelegt hat. Mit QREncoder kann man dies einfach umgehen und die Daten als QR-Code hinterlegen, ausdrucken und beispielsweise an einer Pinnwand anbringen.

So erstellen Sie QR-Codes am Mac

Öffnen Sie den Mac App Store und laden Sie sich die kostenfreie App „QREncoder“ herunter. Nach dem Download und der automatischen Installation finden Sie die App im Programme-Ordner in Ihrem Finder. Starten Sie sie. Im Dropdown-Menü unter „Content“ können die Art Ihres QR-Codes festlegen. Dies kann ein einfacher Text, Kontaktinformationen als vCard oder auch die Zugangsdaten zum eigenen WLAN.

Wählen Sie Ihren bevorzugten Inhalt aus und klicken Sie dann rechts daneben auf „Edit“. Geben Sie die verlangten Daten ein und bestätigen Sie diese mit einem Klick auf „OK“. Mit dem Klick wird schon ein individueller QR-Code generiert. Diesen können über „Save as PNG“ ganz leicht als Bilddatei für einen späteren Zeitpunkt sichern.

QREncoder Entwickler: Peter Nikolow

