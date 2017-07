28.07.2017 - 11:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach einem etwas holprigen Starten vor zwei Jahren hat sich Apple Music spätestens mit iOS 10 gewaltig verbessert. Die Bedienbarkeit wurde deutlich komfortabler und auch sonst hat sich allerlei getan. So ist es auch möglich jetzt zu vielen Songs die Liedtexte direkt in der Musik-App aufzurufen. Dies ist praktisch und funktioniert sogar auf verschiedene Arten, die wir Ihnen gerne etwas näherbringen möchten.



Hinweis: Leider verfügen nicht alle Songs in der Musik-App auch über die entsprechenden Liedtexte. Apple arbeitet seit einiger Zeit mit Hochdruck daran, so viele Songtexte wie möglich in Apple Music zu integrieren. Bis sich die Verfügbarkeit verbessert, heißt es allerdings abwarten.

Der einfachste Weg zum Liedtext in Apple Music

Öffnen Sie zunächst die Musik-App und spielen Sie danach ein Lied ab. Wenn Sie den Miniplayer am unteren Bildschirmrand sehen, dann tippen Sie darauf, um die Ansicht zu vergrößern. Sie sehen nun das Albumcover. Wischen Sie mit dem Finger nach oben und es erscheint anschließend die Option „Liedtext". Tippen Sie jetzt noch auf „Anzeigen" und schon wird der Liedtext für Sie eingeblendet. Um die Ansicht später wieder zu verkleinern, tippen Sie einfach auf „Ausblenden".

(Bild: Screenshots)

Apple Music: So rufen Sie Liedtexte mit 3D Touch auf

Öffnen Sie die Musik-App und rufen Sie eine Ihrer Wiedergabelisten auf. Tippen Sie nun fest auf einen Songtitel, um das Optionsmenü angezeigt zu bekommen. Wählen Sie jetzt aus der Auflistung den Punkt „Liedtext" aus (gegebenenfalls nach oben wischen), um den Songtext angezeigt zu bekommen. Die Ansicht unterscheidet sich von der des einfachen Weges. Tippen Sie abschließend auf „Fertig", sobald Sie den Text ausgiebig studiert haben.