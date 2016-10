MacLife hat über 50 Kopfhörer-Modelle getestet und miteinander verglichen. Im Test befanden sich In-Ears und Over-Ears, High-End-Geräte sowie Lifestyle-Kopfhörer und Kopfhörer für Sport und Fitness-Aktivitäten. Im heutigen Teil unseres Kopfhörer-Guides 2016 stellen wir Ihnen vier Kopfhörer von Sennheiser vor.

Sennheiser HD 630 VB – Mit diesem modern ausgestatteten, futuristischen Kopfhörer der Spitzenklasse dreht man gern am Rad

Sobald man den HD 630 VB aufsetzt, stellt sich sofort ein wohliges Gefühl ein. Das liegt nicht nur an dem ausnehmend hervorragenden Klang. Weich und sanft sitzt der Over-Ear auf dem Kopf und macht trotzdem einen sehr festen und widerstandsfähigen Eindruck. Die Aufhängung und die Verstellschienen sind aus leichtem Aluminium gefertigt, die Ohrmuscheln abnehm- und austauschbar. Mit zwei Handgriffen hat man den modernen Kopfhörer zusammengefaltet und in einer mitgelieferten Transporttasche verstaut.

Der mit neuester Schallwandlertechnologie ausgestattete HD 630 besticht aber vor allem mit einer einfachen und intuitiven Handhabung. Die Bedienelemente befinden sich direkt an der rechten Ohrmuschel. Darüber hinaus kann man mit einem Drehregler bestimmen, wie intensiv der Bass erklingen soll. Der Übergang von einem eher höhenlastigen Klang zu einem satten, natürlichen Bass ist dabei fließend und lässt sich blitzschnell für jedes Lied individuell bestimmen.

Zum Komfort des HD 630 gehört zudem ein in das Kabel integriertes Mikrofon. Fazit: toller Klang, extrem komfortabler Sitz, ein Genuss für unterwegs oder zu Hause – wo man mit dem mitgelieferten 6,3-Millimeter-Klinkenadapter gleich mit Genuss weiterhören kann.

Information

Typ: Over-Ear

Over-Ear Prinzip: dynamisch, geschlossen

dynamisch, geschlossen Frequenz: 10 bis 42.000 Hertz

10 bis 42.000 Hertz Impedanz: 23 Ohm

23 Ohm Web: www.sennheiser.de

www.sennheiser.de Preis: 499 Euro

Sennheiser PXC 550 Wireless – Ein hochwertiger Reisekopfhörer, mit dem man auch unterwegs nicht auf großartigen Klang verzichten muss

Der PXC 550 vereint eine ganze Reihe an außergwöhnlich benutzerfreundlichen Eigenschaften in sich. Der Kopfhörer ist kabellos und mit seinen 227 Gramm erfreulich leicht – gerade unterwegs ein immenser Vorteil. Einbußen hinsichtlich des Klangs muss man jedoch nicht befürchten. Vor allem im Bassbereich weiß der gemütliche Over-Ear zu überzeugen. Klar, durchdringend und präzise erklingt die Musik, während durch die adaptive aktive „NoiseGard Hybrid“-Geräuschunterdrückung die Außenwelt genau das bleibt: außen vor.

Der Hörgenuss dauert mit dem PXC 550 bis zu 30 Stunden an, bevor Sie das Gerät aufladen müssen. Doch damit nicht genug: Pegelspitzen werden mittels des eingebauten Limiters ferngehalten, der Klang können Sie mit Sennheisers „Captune“-App weiter verfeinern. Und die Wiedergabe pausiert, wenn man den Kopfhörer absetzt – er schaltet sich ab, wenn man ihn zusammenklappt. Gefaltet und verpackt in dem mitgelieferten Etui nimmt der PXC 550 erstaunlich wenig Platz in Anspruch.

Besonders komfortabel ist auch die Bedienung: In die rechten Ohrmuschel ist ein Trackpad integriert, mit dem man Musik, Lautstärke, aber auch Anrufe steuert. Wer doch mal auf das beigefügte Kabel zurückgreifen möchte: Auch dieses hat natürlich eine Fernbedienung.

Information

Typ: Over-Ear

Over-Ear Prinzip: dynamisch, geschlossen

dynamisch, geschlossen Frequenz: 17 bis 23.000 Hertz

17 bis 23.000 Hertz Impedanz: 46 Ohm

46 Ohm Web: www.sennheiser.de

www.sennheiser.de Preis: 399 Euro

Sennheiser Momentum Wireless – Alles an diesem leistungsstarken Kopfhörer versprüht Leichtigkeit

Wer noch nicht überzeugt davon ist, dass Bluetooth-Kopfhörer in der Lage sind, einen fantastischen Sound wiederzugeben, sollte einen neuen Versuch mit dem Momentum Wireless wagen. Sennheisers Entwicklerteam hat einen Kopfhörer geschaffen, der nicht nur Umweltgeräusche abblockt, sondern gleichzeitig einen nuancenreichen Klang bietet. Die Audioskala von tiefen Bässen bis zu luftigen, klaren Höhen ist beeindruckend. Jedes Detail ist deutlich zu vernehmen, eine große Membran sichert eine feine, unverzerrte Wiedergabe. Ebenso klar ist der Empfang von Telefonanrufen, die eigene Stimme wird mit dem im Hörer verbaute VoiceMax-Mikrofon weitergeleitet. Lautstärke, Anrufannahme und Musiktitel regeln Sie mit einem einzigen Knopf an der Ohrmuschel.

Eine optische Entsprechung des Klangs ist die Verarbeitung des Momentum Wireless. Robuste Edelstahlschienen treffen auf das weiche, extrem komfortable Leder der Ohrpolster. Das Design ist klassisch-puristisch. Stufenlos lassen sich die Bügel aus gebürstetem Edelstahl verstellen, High-End-Kugelgelenke sorgen dafür, dass man den Momentum auch in vielen Jahren noch kompakt zusammenfalten und in der mitgelieferten Tasche unterbringen kann. Ein Kabel liegt dem gemütlichen Kopfhörer ebenfalls bei.

Information

Typ: Over-Ear

Over-Ear Prinzip: dynamisch, geschlossen

dynamisch, geschlossen Frequenz: 16 bis 22.000 Hertz

16 bis 22.000 Hertz Impedanz: 28 Ohm

28 Ohm Web: www.sennheiser.de

www.sennheiser.de Preis: 449 Euro

Sennheiser Momentum In-Ear – Für Liebhaber eines kraftvollen Klangs

Wie genau man es bei Sennheiser mit dem richtigen Design nimmt, lässt sich sehr gut an diesem In-Ear ablesen. Von den Rot-auf-Schwarz abgesetzten Nähten an dem Soft-Shell-Etui des Kopfhörers über das gleichfarbige Kabel bis zu dem hochglanzpolierten, dunkelroten Gehäuse ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Passend dazu erklingt über den Momentum ein Sound, der eher an einen großen Kopfhörer erinnert, so kräftig und klar kommt er im Ohr an. Grund dafür sind die verbauten hochwertigen Materialien: Statt Plastik setzt der Audiospezialist hochwertigen Edelstahl ein. Ein besonders kleiner Schalltunnel sorgt für ein erstaunliches Hörerlebnis.

Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen In-Ear-Kopfhörern ist der ergonomische Neigungswinkel von 15 Grad. Was auf den ersten Blick etwas merkwürdig anmutet, überzeugt schnell, wenn der Momentum im Ohr sitzt. Verschieden große Aufsätze garantieren darüber hinaus einen sicheren Halt.

Die Fernbedienung am Kabel hat klar definierte Tasten zum Skippen, für die Anrufannahme und die Lautstärke, sodass die Hände nicht lange suchen müssen. Sehr angenehm: Das elliptische Kabel vermeidet Kabelsalat, das kompakte und sehr feste Case bietet sicheren Schutz.

