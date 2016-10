MacLife hat über 50 Kopfhörer-Modelle getestet und miteinander verglichen. Im Test befanden sich In-Ears und Over-Ears, High-End-Geräte sowie Lifestyle-Kopfhörer und Kopfhörer für Sport und Fitness-Aktivitäten. Im heutigen Teil unseres Kopfhörer-Guides 2016 stellen wir Ihnen drei Kopfhörer von Mega Audio vor.

Fostex TH610 (Bild: Mega Audio)

Fostex TH900mk2

Es gibt Produkte, nach deren Erstbenutzung es kein Zurück mehr gibt. Mein erstes iPhone war so ein Ausnahmewerk. Der erste Flachbildschirm auch. Fostex’ TH900mk2 reiht sich als Audiooffenbarung in meine persönliche Bestenliste nahtlos ein. Zunächst beeindruckt die aufwendige Muschelfertigung aus japanischer Zierkirschenbirke, die Fostex mit Urushi nach feinster japanischer Lacktechnik veredelte. Die 50-Millimeter-Biodyna-Treiber inklusive Neodymmagneten mit einer Feldstärke von 1,5 Tesla finden in dem handpolierten Gehäuse in sicheres Zuhause. Die mit Proteinleder ummantelten Muscheln bieten ausreichend Platz auch für große Lauscher. Der angenehm leichte Anpressdruck verwundert angesichts des sicheren und komfortablen Halts fast.

Der bedingungslose Höhepunkt ist das warme, kräftige Bassfundament, das aber niemals schönfärbt und auch ausschweifenden Orchesteraufnahmen straffe Impulse verleiht. Die Mitten geben sich milde, die Höhen halten es mit dem Bass und zeigen sich angenehm prägnant. Unübertroffen ist auch die Räumlichkeit mit ihrer weitläufigen Bühnenabbildung.

Ein derart wertiges Gerät rechtfertig die Anschaffung eines Kopfhörerverstärkers: Fostex hat mit dem HP-A4 die optimale Ergänzung im Programm. Der Antreiber im handlichen Ganzmetallgehäuse findet per optischem Digitaleingang oder USB-Port Anschluss an seine Quelle und sorgt mit zwei Filtern für den reinen Hörgenuss mit einem rauschfreien, druckvollen Klangbild.

Information

Typ: Over-Ear

Over-Ear Prinzip: dynamisch, geschlossen

dynamisch, geschlossen Frequenz: 5 bis 45.000 Hz

5 bis 45.000 Hz Impedanz: 25 Ohm

25 Ohm Web: www.megaaudio.de

www.megaaudio.de Preis: 1962,31 Euro

Fostex TH610

Die Messlatte war hoch gesetzt: Als Nachfolger des erfolgreichen TH-600 bietet der Fostex TH610 den gleichen angenehmen Tragekomfort wie sein Vorgänger, kombiniert diesen aber mit einer neutraleren Abstimmung und einer besonders feinen Auflösung des antriebsstarken 50-Millimeter-Neodyn-Treibers mit Biodyna-Membran. Äußerlich besticht der High-End-Hörer mit seinem edlen Schwarznuss-Gehäuse, die Ohrpolster aus Protein-Leder sorgen zusammen mit den großzügigen Muscheln für besten Tragekomfort.

Höchste Aufmerksamkeit verdient sogar das austauschbare Kabel: Zusammen mit dem vergoldeten Stecker trägt das sauerstofffreie Kupferkabel zum offenen Stereobild, der detaillierten Auflösung und dem transparenten Klangbild bei.

Information

Typ: Over-Ear

Over-Ear Prinzip: dynamisch, geschlossen

dynamisch, geschlossen Frequenz: 5 bis 45.000 Hz

5 bis 45.000 Hz Impedanz: 25 Ohm

25 Ohm Web: www.megaaudio.de

www.megaaudio.de Preis: 712 Euro

Fostex TE07

Wer zu Hause höchste Audioqualität gewohnt ist, will unterwegs erst recht nicht auf besten Klang verzichten: Den will Fostex mit seinem In-Ear-Modell TE07 garantieren. Hochwertige Balanced-Armature-Schallwandler sorgen für einen denkbar natürlichen und transparenten Klang und bieten im Vergleich zum häufig in billigeren Konkurrenzprodukten verwendeten elektrodynamischen Membranantrieb einen höheren Wirkungsgrad dank niedrigerer Impedanz. Der Bass bleibt stets präzise, die Mitten sind ausgeglichen gestimmt und die Höhen verschleifen nicht – eine tolle Abhöre auch für Sängerinnen und Sänger!

Das Gehäuse besteht aus gefrästem Aluminium, das austauschbare und damit reißsichere Kabel ist austauschbar und vermeidet durch Anwinklung und Materialverstärkung an der Steckerseite jegliche Sollbruchstelle.

