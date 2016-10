Etymotic Research ist ein ingenieurgetriebenes Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen aus Elk Grove Village in Illinois, USA.

Der aus dem Griechischen kommende Name ist Verpflichtung und Versprechen zugleich, bedeutet er doch „dem Ohr treu bleibend“. Mead Killion, Ph.D., gründete Etymotic im Jahr 1983 mit dem Ziel, Produkte für die Untersuchung des Hörvermögens, den Schutz des Gehörs und der Veredelung der Hörerfahrung von Musikern und Musikliebhabern zu entwickeln.

Tief verwurzelt in der akustischen Forschung und Hörgeräte-Industrie leistete Etymotic 1984 Pionierarbeit mit der Erfindung des Ohrhörers. Das ursprüngliche Design basierte dabei bereits auf der „Balanced Armature“-Technologie, die sich fortan als „Goldstandard“ für hochauflösende In-Ear-Kopfhörer etablierte.

Die ersten Produkte kamen in der Diagnostik und der auditiven Forschung zum Einsatz. Damit nicht genug: 1991 produzierte Etymotic den ersten geräuschisolierenden, hochauflösenden In-Ear-Kopfhörer ER-4, der als weltweite Referenz für alle folgenden In-Ear-Kopfhörer und -Monitore gilt und eine völlig neue Kategorie in der Unterhaltungselektronik ins Leben rief. Der ER-4 wird noch immer in den Etymotic Labs in den USA hergestellt – die Kanäle werden mittlerweile auf eine Abweichung von weniger als 1 Dezibel ausbalanciert.

Wissenschaftler, Gehörtherapeuten, Hörbehinderte, Profi- und Amateurmusiker sowie Musikliebhaber, die auf eine überlegene Klangqualität bestehen, nutzen weltweit Produkte von Etymotic. Tontechniker, Audiologen und Musiker arbeiten mit dem Unternehmen eng zusammen und haben bereits über 100 ausgestellte und schwebende Patente entwickelt. Übrigens: Mehr als 60 Etymotic-Mitarbeiter sind ausgebildete Musiker.