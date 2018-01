23.01.2018 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Manchmal neigen unsere Betriebssysteme zu merkwürdigen Aussetzern. Mal verursacht durch kryptische Textnachrichten oder defekte Videos, die an nichts ahnende Nutzer geschickt werden, oder man öffnet einfach in iTunes ein Video im Vollbildmodus und schon ist der Mauszeiger verschwunden. Die Position lässt sich dann nur anhand von Hover-Effekten erahnen. Daher stellt sich die Frage: Wie macht man den Mauszeiger wieder sichtbar?



(Bild: Bildmontage: Mac Life)

Vor wenigen Stunden haben wir erst über einen neuen Link berichtet, der das iPhone bis zum völligen Absturz bringen kann. Ganz so drastisch ist das Verschwinden des Mauszeiger zwar nicht, aber dennoch sehr ärgerlich. Das Problem tritt allerding auch nur dann auf, wenn man ein Video über iTunes im Vollbildmodus wiedergibt.

Das können Sie tun, wenn der Mauszeiger nach einer Vollbildwiedergabe in iTunes verschwunden ist

Nachdem das Video gestartet ist, soll natürlich der Mauszeiger nicht im Bild bleiben, sondern ausgeblendet werden. Dies passiert auch bei iTunes – allerdings bleibt dies in einigen Fällen ein dauerhafter Zustand. Selbst nach dem Beenden der Wiedergabe durch Druck auf die ESC-Taste erscheint der Mauszeiger nicht mehr. Man kann durch die typischen Hover-Effekte nur noch erahnen, wo sich der Mauszeiger befindet. Jedoch sollte der Aufruf der „Mission Control“-Ansicht helfen. Drücken Sie dazu entweder auf die „Mission Control“-Taste (F3) in der Funktionstasteleiste auf Ihrer Tastatur oder wischen Sie mit drei Finger einfach auf Ihrem Trackpad nach oben und schon sollte Ihr Mauszeiger wieder auf Ihrem Schreibtisch sichtbar werden. Sollte dieser Trick nicht funktionieren, dann hilft in jedem Fall ein Neustart Ihres Mac-Computers.