06.10.2017 - 11:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als das erste iPhone vor zehn Jahren erschienen ist, war iTunes für allerlei Features Pflicht. Backups ließen sich nur so erstellen und Aktualisierungen konnten ebenfalls nur über Apples Multimediathek installieren. Mittlerweile kann das iPhone völlig unabhängig genutzt werden. Nur in seltenen Fällen muss das Smartphone an das MacBook. Aber auch da muss nicht immer alles glatt laufen. Wir möchten Ihnen daher zeigen, was Sie tun können, wenn die Mac-Software und das iPhone nicht harmonieren.



06.10.2017 - 11:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn iTunes das iPhone nicht erkennt...

Überprüfen Sie, ob die aktuelle iTunes-Version installiert ist

Oftmals kann das Problem mit einem Update der iTunes-Software behoben werden. Ältere Versionen können nämlich unter Umständen nicht mit der aktuellen iOS-Version kommunizieren. Am Mac öffnen Sie zur Aktualisierung erst iTunes und klicken danach am oberen Bildschirmrand auf „iTunes“ > „Nach Update suchen ...“. Sie werden nun in den Mac App Store weitergeleitet.

Überprüfen Sie, ob das aktuelleste Betriebssystem installiert haben

Auch die ältere Systemsoftware kann zu Problemen führen. Wir empfehlen Ihnen daher den Mac auf die aktuelle Version hin zu überprüfen. Zur Zeit ist diese macOS High Sierra 10.13. Klicken Sie dazu auf das Apple-Logo in der oberen linken Bildschirmecke und dann auf „Über diesen Mac“ > „Softwareupdate“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Haben Sie beim Anschließen die Frage „Diesem Computer vertrauen?“ auf Ihrem entsperrten iOS-Gerät bejaht?

Jedes Mal wenn ein neues iOS-Gerät verbunden wird, fragt Sie sowohl der Mac als auch das iOS-Gerät, ob Sie dem anderen Gerät vertrauen. Bestätigen Sie dies unbedingt. Sollten Sie dies nicht getan haben, sollten Sie den Lockdown-Ordner zurücksetzen. Trennen Sie dazu alle Geräte von Ihrem Mac und beenden auch iTunes. Klicken Sie dann im Finder auf „Gehe zu“ > „Gehe zum Ordner“, geben Sie „/var/db/lockdown“ (ohne „“) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste. Ihnen wird nun der Lockdown-Ordner angezeigt. Wählen Sie alle Dateien aus und klicke in der Menüleiste auf „Ablage“ > „In den Papierkorb legen„. Leeren Sie anschließend den Papierkorb.

Ist der USB-Anschluss am Mac funktionstüchtig?

Überprüfen Sie den Anschluss indem Sie andere USB-Geräte daran anschließen. Werden diese ebenfalls nicht von dem Mac erkannt werden, dann könnte der USB-Anschluss kaputt sein. Sie sollten auf einen anderen ausweichen. Eventuell ist auch das genutzte USB-Kabel defekt.

Wird der USB-Anschluss durch Sicherheitssoftware blockiert?

Sicherheitssoftware von vielen Drittanbietern hat vielmals die Angewohnheit neben den digitalen Ports auch physische Anschlüsse zu blockieren, um die Installation von Schadsoftware zu verhindern. Daher sollten Sie im Handbuch oder auf der Webseite des Entwicklers nach weiteren Informationen suchen, da es zur Umgehung leider pauschale Antwort gibt.

Sind weitere USB-Geräte angeschlossen?

Entfernen Sie alle USB-Geräte außer das iOS-Gerät von Ihrem Mac. Ab und an können USB-Hubs für Probleme sorgen. Sie sollten daher das iOS-Gerät direkt an den Mac anschließen.

Wurde das nicht-erkanntes Gerät bereits neu gestartet?

Wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, dann hilft in den meisten Fällen ein Neustart des Computers und auch des iOS-Geräts. So beheben sich die Fehler oftmals von selbst.