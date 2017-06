20.06.2017 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch mit iOS 11 wird Sprachassistent Siri noch nicht im kleinen Rahmen einfache Anfragen ohne Internetverbindung beantworten können. Dennoch steht interessierten Anwendern eine andere Offline-Funktion am iPhone zur Verfügung, die lange nur am Mac genutzt werden konnte. Seit dem letzten großen Update besteht nämlich die Möglichkeit auch offline Texte diktieren zu können. Wir zeigen Ihnen kurz, wie Sie das Feature einrichten und was Sie dabei zu beachten haben.



Der Mac verfügt schon seit langer Zeit über eine Offline-Diktierfunktion... (Bild: CC0)

So funktioniert das Offline-Diktat

Grundvoraussetzung für die Offline-Nutzung ist ein iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 / 7 Plus, sowie eine WLAN-Verbindung und wenige hundert Megabyte an freien Speicherplatz. Daneben muss sollten Sie das aktuellste Betriebssystem beziehungsweise mindestens jedoch iOS 9.3 auf Ihrem Smartphone installiert haben.

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Einstellungs-App. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt "Allgemein" und wählen im nächsten Schritt am unteren Ende die Einstellungsoption "Tastatur" aus.

Sie sehen nun ganz unten – wenn eine englische Tastatur aktiviert ist – die Option "Diktierfunktion aktivieren". Nun ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Funktion zu aktivieren. Dies stößt den Download der notwendigen Dateien für die Sprachverarbeitung an. Im Anschluss kann die Diktierfunktion sogar im Flugmodus genutzt werden und hilft Ihnen bei der mühseligen Eingabe längerer Texte.

... beim iPhone ist das Feature jedoch noch relativ frisch (Bild: Screenshots)

HINWEIS: Diese Funktion wird derzeit nur bei englischer Sprach- und Tastatureinstellung unterstützt.