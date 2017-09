22.09.2017 - 09:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die wirklich großen Neuerungen sind in iOS 11 ausgeblieben. Vielmehr hat sich Apple in diesem Jahr auf Detailverbesserungen konzentriert. Dazu gehört beispielsweise auch der Einhand-Betrieb. Mit der Aktualisierung gibt es nämlich nicht nur den Einhand-Modus, sondern auch eine Einhand-Tastatur, die sich für Links- und Rechtshänder eignet. Wie Sie sie aktivieren, zeigen wir Ihnen gerne.



(Bild: Shredplates / Mockdrop.io / Screenshot)

Mit zunehmender Smartphone-Größe sieht man auf den Straßen viele Leute, die Ihr iPhone mit zwei Händen bedienen. Dies erleichtert natürlich die Steuerung und man kann schneller Nachrichten tippen. Doch nicht immer hat man beide Hände frei und steuert das Smartphone mit nur einer Hand. Apple hat daher einen Einhand-Modus integriert, der bereits seit längerer Zeit in den Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen aktiviert werden kann. In iOS 11 bietet das Unternehmen zusätzlich eine Einhand-Tastatur als Option an. Diese lässt sich ganz einfach aktivieren. Rufen Sie dazu die Tastatur in einer App auf und halten Sie anschließend den Finger auf das Globus- beziehungsweise Emoji-Symbol gedrückt, bis ein neues Kontextmenü erscheint. Am unteren Rand können Sie nun auswählen, ob Sie die Tastatur als Linkshänder, normal oder als Rechtshänder nutzen möchten. Dies vereinfacht die Benutzung ungemein.

(Bild: Screenshot)

So stellen Sie die Einhand-Tastatur als Standard ein

Wenn Sie die Einhand-Tastatur auf die oben genannte Weise aktivieren, ist dies kein permanenter Zustand. Allerdings besteht die Möglichkeit dies als Standard einzustellen. Öffnen Sie dazu die Einstellungen > Allgemein > Tastaturen. Tippen Sie nun auf „Einhändige Tastatur“ und wählen Ihren neuen Standard aus. Anschließend können Sie die Einstellungen wieder verlassen.