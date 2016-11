09.11.2016 - 07:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf dem Mac konnten wir bereits seit einiger Zeit den Konversationsverlauf von E-Mails leicht verfolgen. Mit iOS 10 hat das Feature endlich auch auf dem iPhone, iPad und iPod Touch Einzug gehalten. Damit Sie wissen, was die neuen Symbole in der Mail-App bedeuten, möchten wir Sie Ihnen in aller Kürze vorstellen.



Nachdem wir Ihnen gestern gezeigt haben, wie Sie Ihnen iOS 10 dabei hilft sich schnell von Newslettern abzumelden, bleiben wir mal in der Mail-App. Im ständigen E-Mail-Verkehr ist es nicht immer einfach den Überblick zu behalten. Daher kommt uns die neue Konversations-Ansicht gerade recht.

iOS 10: Wissenswertes zum Konversationsverlauf in Mail

Dazu nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen die Mail-App. Wenn Sie mit jemandem über den selben Betreff schreiben, dann sehen Sie hinter der letzten E-Mail einen blauen Doppelpfeil. Ein Tipp darauf zeigt Ihnen kurz die E-Mails der Konversation an. Tippen Sie jedoch auf die letzte E-Mail, dann werden Ihnen sämtliche E-Mails des Gesprächs in umgekehrt chronologischer Reihenfolge angezeigt. So haben Sie mit iOS 10 den E-Mail-Verkehr noch besser im Blick.

