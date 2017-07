06.07.2017 - 10:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Jede App ist anders. Während Messaging-Apps einen großen Teil einnehmen, sind andere Apps nur nettes Beiwerk. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, können auch die Benachrichtigungen am iPhone entsprechend an Ihre Bedürfnisse beziehungsweise an Ihr Nutzungsverhalten angepasst werden. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie die Mitteilungen einfach verwalten und individuell an Ihre Wünsche anpassen können.



So individuell lassen sich Benachrichtigungen am iPhone anpassen

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Einstellungs-App. Tippen Sie nun auf die Option „Mitteilungen“. Sie sehen jetzt sämtliche Apps, die Ihnen Mitteilungen anzeigen können. Wählen Sie einfach einen Eintrag aus.

Im jeweiligen Untermenü können Sie anschließend entscheiden, ob Sie Mitteilungen von der App erhalten möchten und diese in der Mitteilungszentrale angezeigt werden soll. Darüber hinaus können Sie auch einstellen, ob ein Ton ausgegeben werden sollen und ob die Mitteilung auch auf dem Sperrbildschirm erscheinen soll.

Sie können ebenfalls über Banner-Einblendungen entscheiden. Wenn Sie keine roten Kennzeichenzähler mehr an dem App-Icon auf dem Home-Bildschirm angezeigt bekommen möchten, dann können Sie dies hier ebenfalls auswählen.

Sobald Sie alle Einstellungen für eine App getroffen haben, können Sie die Einstellungs-App schließen oder noch weitere Apps individuell anpassen.