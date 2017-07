07.07.2017 - 11:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das Datenvolumen wurde in den letzten Jahren bei vielen Anbietern zwar angehoben, aber dennoch sollte man damit nicht leichtfertig umgehen, da der Empfänger vielleicht nicht das gleiche Glück beim Mobilfunkvertrag hat. Apple hat daher in iOS 10 schon eine Funktion integriert, mit der man Fotos in niedrigerer Bildqualität via iMessage verschicken kann. Wir erklären Ihnen, wie Sie das Feature aktivieren.



07.07.2017 - 11:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im Wald ist nicht unbedingt der beste Empfang. Sie sollten daher Fotos lieber in niedriger Bildqualität verschicken (Bild: CC0)

In iOS 10 hat Apple viel für Nachrichten-App getan. Vor allem iMessage hat eine große Verwandlung durchgemacht. Neben Sprechblaseneffekten und animierten Hintergründen dürfen nun auch Drittanbieter Erweiterungen für die App bereitstellen. Auch bei den Standards hat Apple nachgearbeitet und erlaubt nun auch das Versenden von Bildern in niedriger Qualität.

Dies spart auf der einen Seite Datenvolumen und ermöglicht auf der anderen Seite einen schnelleren Bildversand in Regionen mit schlechter Internetverbindung. Sie sollten sich daher überlegen, ob Sie zukünftig Ihre Fotos via iMessage nicht doch mit einer schlechteren Bildqualität an Ihre Freunde und Verwandten senden möchten – zumal die Unterschiede eher marginal ausfallen.

Lesetipp

iPhone 7: So „klickt" die Home-Taste anders

Äußerlich unterscheidet sich das iPhone 7 für viele Nutzer nur wenig von seinen beiden Vorgänger. Dennoch versteckt sich im Design mehr als... mehr

So verschicken Sie Fotos in niedriger Bildqualität per iMessage

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Einstellungs-App. Scrollen Sie etwas nach unten, bis Sie die Option „Nachrichten" sehen. Tippen Sie diese an. In den Nachrichten-Einstellungen scrollen Sie dann bis zum unteren Ende.

Sie sehen jetzt die Option „Bildmodus: niedrige Qualität". Schieben Sie den Regler daneben nach rechts, um zukünftig alle Bilder in der Nachrichten-App mit geringerer Qualität zu verschicken.