Sie kennen doch sicherlich die Wahl- und Ruftöne, die Telefone eine lange Zeit lang gemacht haben. Diese Töne aus dem Tonwahlverfahren gibt es auch am Mac und sind sogar in macOS, tief versteckt, hinterlegt. Vermutlich ist es Teil der Weiterleitungsfunktion des iPhones, welche Telefonate am Mac erlaubt. Man möchte zwar sagen, dass sie altbacken klingen, aber retro ist derzeit im Trend und wir zeigen Ihnen, wo Sie die Sounddateien finden.