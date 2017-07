07.07.2017 - 12:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr hat Apple viel dafür getan, dass Teams, Familien und Freunde mit sämtlichen iWork-Apps in Echtzeit zusammenarbeiten können. In iOS 10 ging man dann einen weiteren Schritt und spendierte auch der Notiz-App eine entsprechende Funktionalität. Wir möchten Ihnen daher einfach und kompakt erklären, wie Sie Notizen mit anderen Nutzern teilen und gemeinsam bearbeiten können.



Mit iOS 9.3 führte Apple in einem größeren Zwischenupdate den Passwortschutz in die Notizen ein und zeigte dabei sein Interesse an der Notiz-App. Diese wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Seit iOS 10 erlaubt Apple sogar das gemeinschaftliche Arbeiten an einer Notiz. Diese könnte dann beispielsweise zur Urlaubsplanung, Projektbesprechung oder zu vielen anderen praktischen Dingen genutzt werden. Dabei können natürlich Links, Fotos, Checklisten oder auch Zeichnungen eingefügt werden, die dann alle Teilnehmer sehen und bearbeiten können. Wir zeigen Ihnen gerne, wie die neue Freigabe funktioniert.

So geben Sie Notizen für andere Nutzer am iPhone frei

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Notiz-App. Erstellen Sie nun eine neue Notiz. Um Notizen freizugeben, tippen Sie am oberen rechten Rand einer Notiz auf das neue Symbol mit einer Person und einem Plus-Zeichen.

Nachdem Antippen können Sie eine oder mehrere Personen per Nachricht, Mail, Messenger-App oder ganz einfach über einen Link zur Kollaboration einladen. Die eingeladenen Teilnehmer können die Notiz anschließend auf ihren Geräten sehen und diese zeitgleich bearbeiten. Dadurch haben alle Nutzer die Möglichkeit Ihre Ideen zu der Notiz hinzuzufügen und gleichzeitig auf den neuesten Informationsstand zu bleiben.