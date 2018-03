27.03.2018 - 14:53 Uhr Geschrieben von Mac Life



Mit Finanzbuchhaltung verbinden viele Menschen einen komplizierten Aufgabenbereich, in den man viel Mühe und Zeit investieren muss. Dass es im Jahr 2018 auch anders gehen kann, beweist die Business Software TOPIX enterprise mit ihrem Modul Finanzbuchhaltung.

Spoiler Alert! Um es gleich vorwegzunehmen: Das Buchhaltungsmodul des ERP Systems TOPIX enterprise macht aus Rechnungen, Mahnungen, der Anlagenbuchhaltung sowie Kosten- und Leistungsrechnungen Ihre Freunde. Vorbei die Zeiten, als die schiere Erwähnung des Wortes Zahlungsverkehr Ihnen oder den Mitarbeitern Ihres Unternehmens den Angstschweiß auf die Stirn trieb. Wir haben uns die umfangreiche Lösung für Windows und macOS genauer angesehen und Ihnen hier die wichtigsten Eigenschaften des Bereiches Finanzbuchhaltung zusammengefasst.

Alles aus einer Hand

Bei TOPIX gibt es alles aus einer Hand. Haben Sie die Software einmal installiert und Ihre Daten einfließen lassen, benötigen Sie kein zweites Programm mehr. Sie haben eine einheitliche Datenbasis, übernehmen Daten einfach aus anderen Bereichen Ihres Unternehmens und arbeiten so nicht nur wesentlich effizienter, sondern auch unglaublich transparent. Ihr gesamter Workflow wird durch die vollständige Integration des Zahlungsverkehrs in das ERP-System äußerst komfortabel. Es wird nichts übersehen, nichts geht verloren. Dies liegt unter anderem an den intelligenten Funktionen von TOPIX enterprise. Die Verbuchung ist hier automatisiert, intelligente Eingabehilfen erleichtern das Verarbeiten selbst von großen Buchungsmengen. Auch das Controlling wird übersichtlich und erspart allen beteiligten Mitarbeitern eine Menge Zeit. Ohne langes Suchen können Sie eine aktuelle Übersicht der Kontenblätter, der Summen- und Saldenlisten, der Bilanz oder Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung einsehen. Vor allem: Die Software erspart Ihnen das Wälzen und Interpretieren von Zahlenkolonnen und ermöglicht einen schnellen und umfassenden Blick auf die Entwicklung Ihrer Geschäftstätigkeit; Abweichungen können rasch erkannt werden, ebenso etwaige Auswirkungen auf Ihre Rentabilitäts- oder Liquiditätslage und somit den Erfolg Ihres Unternehmens.

Die wichtigsten Vorteile der TOPIX Finanzbuchhaltung Sehr komfortabel durch einen hohen Automatisierungsgrad

Extrem flexibel

Durchdachtes System mit angenehmem Workflow

Hoher Grad an Gestaltungsmöglichkeiten

Jedes Dokument ist elegant gestaltet und äußerst übersichtlich

Enormer Sicherheitsgrad

Stets auf neuestem Stand von Technik und Gesetzgebung durch kontinuierliche Weiterentwicklung. Dadurch enorme Zukunfts- und Investitionssicherheit

Schnell, sicher, vollständig

Doch TOPIX enterprise spiegelt Ihnen nicht nur die kosten- und erlösbezogenen Auswirkungen Ihres laufenden Geschäfts transparent wider, auch alle weiterführenden Prozesse werden perfekt vorbereitet und exekutiert. Abschlüsse sind ad hoc verfügbar, eine Direktübertragung der Daten an Ihren Steuerberater ist durch eine DATEV-Schnittstelle gesichert und auch eine ELSTER-Schnittstelle ist vorhanden, so dass Ihre Daten automatisch und direkt ohne Neueingabe übergeben werden. Die Ausstattung des Programms können Sie sich nach Ihren Wünschen konfigurieren und erweitern, sollte dies erforderlich werden. TOPIX entspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung (GoBD).

Weitere Informationen zu TOPIX enterprise und der Finanzbuchhaltung: www.topix.de

Vollständige Integration

TOPIX enterprise ist eine modulare Komplettlösung, die alle Funktionsbereiche nahtlos in einem System integriert. Damit ist sie höchst effizient, transparent und bedienerfreundlich. Je nach Art Ihres Betriebes können Sie so die manuelle Buchungserfassung komplett ersetzen.

Folgende wichtige Fähigkeiten ermöglichen Ihnen einen reibungslosen Ablauf:

Aus den Modulen der Auftragsabwicklung und dem Einkauf werden automatisch die Daten für die Buchungen der Aus- und Eingangsrechnungen übernommen.

Bankauszüge werden elektronisch importiert und durch eine ebenso automatische Zuordnung der offenen Posten buchungsfertig aufbereitet.

Das Ausziffern der offenen Posten erfolgt gleichfalls vollautomatisch.

Unternehmensübergreifende Auswertungen sind einfach, jederzeit und schnell möglich.

