05.09.2017 - 11:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor einiger Zeit führte Apple iCloud Drive ein. Doch erst mit iOS 10 und macOS Sierra scheint das Dropbox-Pendant richtig durchzustarten. Vor allem am Mac glänzt es durch die automatische Synchronisierung des Schreibtischs. Doch auch am iPhone kann es praktisch sein, um Dateien abzulegen. Um kein Datenchaos zu versuchen, sollten man Ordnung halten und entsprechend Ordner erstellen. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.



05.09.2017 - 11:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Organisation ist alle. Vor allem im Datenzeitalter lohnt es sich die eigenen Dateien sorgfältig zu verwalten, damit sie schnell und einfach wiederfindet. Das gilt auch auch für den Cloud-Speicher. Was aber am Mac noch einfach von der Hand geht, ist am iPhone etwas schwieriger. Schon das Erstellen eines neuen Ordners in iCloud Drive ist umständlicher als man meinen mag.

Lesetipp

So erstellen Sie ein zweites Benutzerkonto am Mac

Wenn Sie in Ihrem Haushalt einen Mac mit mehreren Personen teilen, dann kann es auch unter macOS Sierra sinnvoll sein verschiedene Benutzerkonten... mehr

So erstellen Sie einen neuen „iCloud Drive"-Ordner am iPhone

Hinweis: In iOS 10 ist die „iCloud Drive“-App standardmäßig aktiv und muss nicht mehr erst in den iCloud-Einstellungen sichtbar gemacht werden. Sollten Sie die App gelöscht haben, dann können Sie sie jederzeit wiederherstellen.

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie danach die „iCloud Drive“-App. Tippen Sie anschließend am oberen rechten Bildschirmrand auf „Auswählen“. Jetzt erscheint am unteren Rand eine Reihe weiterführender Funktionen. Tippen Sie auf „Neuer Ordner". Geben Sie nun noch einen Namen für Ihren neuen „iCloud Drive"-Ordner an und tippen Sie danach auf „Erstellen". Anschließend können Sie beispielsweise E-Mail-Anhänge, Fotos, Videos und andere Inhalte in diesem Ordner speichern.