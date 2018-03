26.03.2018 - 10:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Im Gegensatz zu den letzten Jahren wird Apple in diesem Jahr wieder ein Bildungsevent abhalten. Zuvor war dies im Jahr 2012 der Fall. Die Erwartungen sind daher eher ungewiss. Daneben hat sich das Unternehmen entschieden das Event nicht live zu übertragen, sondern wird erst im Anschluss ein Video der Veranstaltung hochladen. Nun begann das Unternehmen damit, das Eventgelände vorzubereiten und erste Fotos ließen nicht lange auf sich warten.

Morgen wird Apple das erste Event in diesem Jahr veranstalten. Anders als sonst wird es jedoch nicht in der Nähe von Cupertino stattfinden, sondern das Unternehmen macht einen Ausflug nach Chicago. Beim letzten Bildungsevent ging es Anfang 2012 nach New York.

Aktuell sind natürlich schon sehr viele Bauarbeiter damit beschäftigt, Zelte, die Bühne und andere kleinere Bauten auf dem Gelände der Lane Technical College Prep High School aufzubauen. Die zusätzlichen „Gebäude“ werden dann nicht nur die nötige Technik für die Präsentation bereithalten, sondern es wird wohl auch wieder einen Demo-Bereich für die Presse geben, in der die frisch angekündigten Produkte getestet werden können.

Da ein solches Event nicht allzu oft veranstaltet wird, ist eine Einschätzung der neuen Produkte eher schwierig. Allerdings wird allgemein davon ausgegangen, dass vermutlich ein neues günstiges Einsteiger-iPad sowie neue ClassKit-Software vorgestellt werden könnte. Vielleicht wird nebenbei auch verraten, wann die Ladematte AirPower veröffentlicht und welchen Preis sie haben wird.

Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen San Francisco und Chicago wird das Event auch zu einer anderen Uhrzeit stattfinden. Während die Events sonst um 19 Uhr (MEZ) starten, wird dieses bereits um 17 Uhr (MEZ) beginnen. Über die Länge oder die Zeit der anschließenden Videoveröffentlichung ist aktuell nichts bekannt.

