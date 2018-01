03.01.2018 - 12:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es ist egal, welches mobile elektronische Gerät Sie besitzen - ein wichtiger Punkt ist stets die Akkulaufzeit. Über die Jahre hat sich dies aufgrund ausgefeilter Technologie und Software-Optimierung verbessert, aber perfekt ist Sie noch längst nicht. Umso interessanter ist es daher den Überblick über den eigenen Verbrauch zu haben. In iOS 11 ist dies sehr einfach. Das Betriebssystem gibt Ihnen noch umfassendere Informationen über die Batterienutzung von Apps.



03.01.2018 - 12:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Bildmontage: Mac Life)

Getreu dem Motto „Wer die Details kennt, kann gezielt gegensteuern" ließe sich auch die Batterienutzung bei Smartdevices beschreiben. Wer weiß, welche Apps (vor allem im Hintergrund) viel „Akku fressen“, der kann deren Nutzung einschränken oder diese gänzlich von seinem Gerät verbannen. Nicht erst mit iOS 11 gab uns Apple die Möglichkeit solche Apps ausfindig zu machen. Wir zeigen Ihnen, wo sich die Anzeige für die Batterienutzung versteckt.

So erhalten Sie Batterienutzungsinformationen in iOS 11

Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie die Einstellungs-App. Scrollen Sie etwas nach unten, bis Sie den Punkt „Batterie" sehen. Wählen Sie ihn aus. Nun kann es einen Moment in Anspruch nehmen, bis sämtliche Batterienutzungsinformationen angezeigt werden. In der Standardansicht sehen Sie den prozentualen Verbrauch und die Art der Nutzung (z.B. Audio oder Hintergrundaktivität). Um genaue Nutzungszeiten zu sehen, tippen Sie einfach auf eine der Apps. Daneben können Sie auch zwischen einer 24-Stunden- und 7-Tage-Ansicht wechseln, um auch die langfristigen Akkufresser in iOS 11 zu erkennen.